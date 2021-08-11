Фотоконкурс быта и традиций коренных народов стартовал в России

- Русский
Объединение коренных малочисленных народов "Союз" (МОО "КМНСОЮЗ") объявило о старте масштабного фотоконкурса "Мир глазами коренных народов. Традиции, культура, быт". Конкурс стартовал в День коренных народов мира 9 августа, сообщили "НацАкценту" в МОО "КМНСОЮЗ".
"Самобытная и часто скрытая от чужих глаз культура коренных народов нуждается в сохранении и популяризации. Унификация культурных норм и повсеместное наступление глобализации могут свести на нет тысячелетние культурные ценности, бережно передающиеся из поколения в поколение. Для привлечения внимания к сохранению самобытного образа жизни и промыслов коренных народов, популяризации их культурного наследия и традиционных ценностей через искусство фотографии и проводится этот конкурс", - отметили организаторы.
Оргкомитет конкурса принимает фотоработы, представляющие все сферы жизни коренных народов: традиционные промыслы, национальные праздники, древние обряды, картины повседневного быта, отношения с природой и семейные ценности.
По итогам конкурса будут определены пять победителей: первое, второе и третье место, а также победитель специальной номинации "Таймыр - сердце Арктики" и победитель интернет-голосования.
Работы на конкурс принимаются до 19 сентября. Отправить заявку на участие в конкурсе можно тут.
Информационным партнером фотоконкурса выступает Гильдия межэтнической журналистики.