Любите, берегите и уважайте природу!

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В Берёзовском доме культуры на базе летней оздоровительной площадки «Этноград» прошла экологическая познавательная программа «В мире животных».
На эту программу были приглашены государственные инспектора заказника «Берёзовский»: руководитель заказника С.В. Венчиков, инспектора А.В. Табун, С.Н. Соколков, В.Г. Пигуль. Заказник находится на территории Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа − Югры.
Встреча состоялась 5 августа. Ребята узнали интересные факты о заказнике, о его месторасположении и животных, которые обитают на территории. Благодаря видеоролику и презентации, они смогли увидеть фотографии зверей и птиц, услышать голоса и сравнить следы разных животных.
Заключительным этапом была викторина «Узнай, кто это?». Здесь ребята показали свои знания и задали вопросы на интересующие темы. Вопросов было много и один из них: как и где можно получить профессию, связанную с вашей деятельностью. Ответ был готов: хорошо учиться в школе, интересоваться историей, географией, окружающим миром, биологией, читать книги о природе. А главное − любить, беречь и уважать природу!
Марина Табун