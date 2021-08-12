Правительство Югры расширит возможности муниципалитетов для обеспечения жильем детей-сирот

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Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка провела губернатор Югры Наталья Комарова.
«Мы работаем над вопросами защиты прав детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями. По состоянию на 10 августа, остается нереализованным право на получение жилых помещений 479 детей-сирот, состоящих на учете. В Сургуте очередь состоит из 204 человек, в Нефтеюганске – 104 человек», – подчеркнула глава региона.
В этой связи губернатор обратила внимание руководителей муниципалитетов на принятое окружным правительством решение об актуализации законодательства в сфере поддержки детей-сирот. В соответствии с принятым распоряжением на рассмотрение в думу автономного округа направлены изменения в закон, касающиеся установления норматива средней рыночной стоимости квадратного метра жилья и нормы предоставления площади жилого помещения.
«Эти изменения позволят органам местного самоуправления эффективно использовать средства бюджета автономного округа при приобретении жилых помещений для детей-сирот с учетом фактически сложившейся средней рыночной стоимости квадратного метра и при этом использовать средства местного бюджета и иных внебюджетных источников. Решение необходимо реализовать. Дети должны получить причитающиеся им жилые помещения», – подчеркнула Наталья Комарова.
Помимо этого, Наталья Комарова акцентировала внимание участников совещания на мерах по совершенствованию взаимодействия контрольно-надзорных и правоохранительных органов с органами власти и местного самоуправления в части противодействия правонарушениям в сфере природопользования.
«С учетом специфики нашего региона особое внимание должно быть уделено совместному противодействию фактам незаконных рубок лесных насаждений, добычи водных биоресурсов, выявлению и устранению фактов несанкционированного размещения отходов», – поручила губернатор Югры.
По информации info@admhmao.ru