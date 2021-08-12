Правительство Югры расширит возможности муниципалитетов для обеспечения жильем детей-сирот

  • Русский
Правительство Югры расширит возможности муниципалитетов для обеспечения жильем детей-сирот

Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка провела губернатор Югры Наталья Комарова.

«Мы работаем над вопросами защиты прав детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями. По состоянию на 10 августа, остается нереализованным право на получение жилых помещений 479 детей-сирот, состоящих на учете. В Сургуте очередь состоит из 204 человек, в Нефтеюганске – 104 человек», – подчеркнула глава региона.

В этой связи губернатор обратила внимание руководителей муниципалитетов на принятое окружным правительством решение об актуализации законодательства в сфере поддержки детей-сирот. В соответствии с принятым распоряжением на рассмотрение в думу автономного округа направлены изменения в закон, касающиеся установления норматива средней рыночной стоимости квадратного метра жилья и нормы предоставления площади жилого помещения.

«Эти изменения позволят органам местного самоуправления эффективно использовать средства бюджета автономного округа при приобретении жилых помещений для детей-сирот с учетом фактически сложившейся средней рыночной стоимости квадратного метра и при этом использовать средства местного бюджета и иных внебюджетных источников. Решение необходимо реализовать. Дети должны получить причитающиеся им жилые помещения», – подчеркнула Наталья Комарова.

Помимо этого, Наталья Комарова акцентировала внимание участников совещания на мерах по совершенствованию взаимодействия контрольно-надзорных и правоохранительных органов с органами власти и местного самоуправления в части противодействия правонарушениям в сфере природопользования.

«С учетом специфики нашего региона особое внимание должно быть уделено совместному противодействию фактам незаконных рубок лесных насаждений, добычи водных биоресурсов, выявлению и устранению фактов несанкционированного размещения отходов», – поручила губернатор Югры.

По информации info@admhmao.ru

Чт, 12/08/2021 - 09:15

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.