Благоустройство 66 общественных территорий ведется в Югре

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Заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Говоря об исполнении региональных показателей в составе мониторинга достижения целей национальных проектов в 2021 году глава региона отметила положительную динамику по ряду направлений.
«За прошедшую неделю положительная динамика зафиксирована в части благоустройства общественных территорий. Итоговое кассовое исполнение по региону составляет 23,9 процента. За прошедшую неделю прирост составил 3 процента, – сказала глава региона. – Отмечу, Нефтеюганский район, где благоустроен сквер «Победы» в сельском поселении Сентябрьский. Кассовое исполнение – 100 процентов. Югорск – кассовое исполнение 45,3 процента, Белоярский район – 46,8 процента. Эти два муниципалитета перешли в «зеленую» зону».
Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким доложил, что на исполнении в данный момент находится 66 объектов. При этом работы в отношении 17 уже завершено в полном объеме, только за неделю было введено в эксплуатацию 3 объекта.
«В Нефтеюганском районе не только завершены работы по благоустройству общественных пространств, но и введены в эксплуатацию 4 дворовые территории. Это первое муниципальное образование автономного округа, завершившее реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в полном объеме», – подчеркнул Илья Ким.
«В отношении регионального проекта «Дорожная сеть» в целом кассовое исполнение составило 53 процента. Прирост за неделю – 4,5 процента. Положительная динамика в том числе зафиксирована по Ханты-Мансийску – 92 процента (прирост 14 процентов) и Сургуту – кассовое исполнение выросло до 33,5 процента», – продолжила Наталья Комарова.
По словам исполняющей обязанности директора регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Ольги Солновой, в Югре ведется работа на 32 объектах. Весь объем выполняется в соответствии с утвержденными графиками.
По прогнозам, в августе кассовое исполнение по проекту превысит 60 процентов.
«На текущую дату объем ввода жилья в эксплуатацию составил 373,2 тысячи квадратных метров, что на 6,3 процента выше аналогичного периода прошлого года. Недельный прирост составил почти 3 процента. Выполнение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда с начала реализации адресной программы за 2019-2021 годы составило около 167,7 тысячи квадратных метров. Это 69 процентов от плана, – отметила Наталья Комарова. – Из 14 муниципальных образований, участвующих на сегодняшний день в адресной программе, 11 в зеленой зоне».
Директор окружного департамента строительства – главный архитектор Кирилл Мыскин заверил членов совета, что к декабрю 2021 года показатели адресной программы будут выполнены в полном объеме. «Это подтверждают анализ графиков ввода объектов, полученные оценки», – добавил он.
Оценивая ход строительства объектов физической культуры и спорта в автономном округе, Наталья Комарова подчеркнула: «От их своевременного ввода в эксплуатацию зависит достижение показателей национального проекта «Демография». В частности, доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом должна увеличиться до 70 процентов к 2030 году. В этой связи, в частности, многофункциональный комплекс в 27 квартале Нижневартовска должен быть включен в государственную программу, проект бюджета».
В продолжение разговора генеральный директор фонда развития Югры Сергей Афанасьев доложил о ходе строительства универсального спортивного комплекса в Ханты-Мансийске.
Он сообщил, что готовность объекта в настоящий момент составляет 96 процентов. Ввод его в эксплуатацию запланирован уже на ближайшие дни.
В это же время в комплексе производится завершающий этап пусконаладочных испытаний систем инженерного обеспечения, осуществляется сборка и установка технологического, спортивного оборудования, завершается отделка помещений, монтаж оборудования внутренних инженерных систем, на главном фасаде здания смонтирован экран.
Также в ходе заседания члены совета оценили ход строительства спортивных комплексов в Покачах, поселке Междуреченский Кондинского района и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в поселке Андра Октябрьского района.
По информации info@admhmao.ru