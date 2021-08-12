Как работает стойбищная школа-сад в Сургутском районе

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В детском саду «Город детства» Лянтора Сургутского района полномочному представителю Президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву в онлайн режиме презентовали стойбищную школу-сад. В мероприятии также приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.
Презентация состоялась 9 августа, в международный День коренных народов мира. Участники проекта рассказали о работе стойбищной школы и провели открытое занятие. Проект в Югре начал работать в 2020 году. Дети коренных народов Севера обучаются дистанционно на территориях традиционного природопользования. В Сургутском районе по программам стойбищной школы-сада обучается 7 детей. Лянторский детский сад «Город детства» присоединился к реализации данного проекта в феврале 2021 года. Для детей работают группы кратковременного пребывания до 4 часов ежедневно. Дети, родители и педагоги в онлайн режиме занимаются 3 раза в день, продолжительность одного занятия − не более 15 минут.
Заведующая детским садом «Город детства» Юлия Голубова отметила:
− Наша цель – сохранить родной язык, обычаи и традиции, не вырывая детей из обычных традиционных условий. Дети занимаются дистанционно в программе «Мобильное электронное образование». Они занимались полгода, и отмечу, очень довольны, и дети, и родители.
Заместитель заведующего детского сада Наталья Ширшикова считает, что проект поможет детям в будущем легче адаптироваться к школе. Когда дети, не получив дошкольного образования, идут в интернаты, школы, тяжело адаптируются, от этого и успеваемость страдает.
Ю. Голубова отметила, что стойбищная школа-сад была подключена на зимнем угодье обучающихся, где они находятся в зимнее время. На летнем угодье, куда они переезжают всей семьей в апреле месяце, у них отсутствует интернет, поэтому мероприятие прошло на базе детского сада «Город детства». Дети приехали со стойбищ вместе с родителями. Сначала они ознакомились с территорией детского сада, попрыгали на батутах, побывали в лабиринте, изучили интерактивный пол, интерактивную песочницу. До мероприятия раскрепостились и полностью были готовы показывать свои знания, умения, навыки.
− С февраля месяца с детьми работала опытный педагог Виктория Викторовна Карчина. В этот день она передала эстафету Виктории Валерьевне Кантеровой, это молодой педагог, недавно окончила Технолого-педагогический колледж в Ханты-Мансийске. Она очень достойно представила занятие губернатору и полпреду, причем в первый раз. Виктория Кантерова − носитель сургутского диалекта хантыйского языка, она преподает уроки родного языка, в условиях современности очень важно сохранить его, − говорит Юлия Александровна.
После окончания данной школы-сада дети пойдут учиться в Ляминскую школу-интернат, где с ними занимается почётный работник общего образования РФ Галина Павловна Лаптева, она передает слова благодарности создателям и ведущим данного проекта:
− От всей души благодарю Губернатора нашего округа, департамент образования округа и Сургутского района, сотрудников детского сада «Город детства» за сохранение традиций обских угров, за возможность детям коренной национальности получать образование рядом с родителями! Благодаря вам в 2021 году дети дошкольного возраста с родовых угодий получают образование, которое готовит детей ханты и лесных ненцев к школе. Это окрыляет детей и даёт им радость познания мира. Горжусь, что стойбищная школа открыта у моего взрослого ученика Клима Кантерова и его дети учатся у меня родному языку и литературе в Ляминской школе. Благодарю мою ученицу Викторию Кантерову, что пошла по моим стопам и обучает детей в стойбищной школе-сад «Ньэврэм моньть»! Желаю от всей души здоровья, счастья в доме, благополучия и успехов в новых начинаниях!
В этом году два выпускника стойбищной школы-сада Марк и Ксения идут в первый класс. Но уже есть желающие зачислиться в число обучающихся с 1 сентября, а это значит, что проект востребован.
По окончании встречи педагоги, воспитанники и их родители высадили саженцы черемухи и сирени, тем самым заложив новую ежегодную традицию посадок деревьев в честь праздника.
Надежда Рагимова
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