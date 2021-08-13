Временная трудозанятость несовершеннолетних

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Временная трудозанятость несовершеннолетних
фото vk.comфото vk.com
фото vk.com

Ежегодно на территории автономного округа с целью трудоустройства подростков, получения ими первого опыта работы и собственного заработка органами службы занятости реализуется мероприятие по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Работа для несовершеннолетних граждан должна быть посильной и безопасной.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации работодатели могут принять на работу несовершеннолетнего подростка по достижении им возраста 14 лет.

Оплата труда

Подростки имеют право на оклад такой же, как у взрослых, но платят им пропорционально отработанному времени. Нормы выработки для них снижены (статья 270 Трудового кодекса Российской Федерации).

Продолжительность рабочего времени для подростков в свободное от учебы время не может превышать:

- в течение учебного года:

от 14 до 16 лет – 2,5 часа в день,

от 16 до 18 лет – 4 часа в день;

- во время каникул:

от 14 до 15 лет – 4 часов в день,

от 15 до 16 лет – 5 часов в день,

от 16 до 18 лет – 7 часов в день.

Какие работы разрешены подросткам?

- легкие работы, не причиняющие вреда здоровью и не нарушающие процесс обучения;

- благоустройство городских территорий;

- строительные и ремонтные работы;

- курьерские и канцелярские работы;

- сельскохозяйственные работы;

- рекламные работы.

Какие работы запрещены подросткам? (статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации).

- работы с вредными и (или) опасными условиями труда, подземные работы, а также работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания) и и опасными условиями труда (перечень работ, на которых нельзя применять труд несовершеннолетних работников, утвержден постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается

применение труда лиц моложе восемнадцати лет» от 25 февраля 2000 года № 163);

- переноска и передвижение работниками тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (нормы предельно допустимых

нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 апреля 1999 года № 7);

- работы, выполняемые вахтовым методом;

- работы по совместительству;

- работа в религиозной организации и другие.

Основными профессиями, по которым трудоустраивают подростков, являются: рабочий зелёного хозяйства, подсобный рабочий, дворник, курьер, оператор электронно-вычислительных машин, уборщик территорий, уборщик производственных и служебных помещений, промоутер.

КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» оказывает содействие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, проживающих на территории муниципальных образований «город Ханты-Мансийск», «Ханты-Мансийский район». Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» на 2021 год заключены договоры с МБУ «Молодежный центр» (г. Ханты-Мансийск),

Региональным общественным движением инвалидов – колясочников

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ» о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, МАУ

«Организационно-методический центр» (Ханты-Мансийский район), с

учреждениями культуры Ханты-Мансийского района сельских поселений:

Нялинское, Согом, Сибирский, Выкатное.

В течение семи месяцев 2021 года временно трудоустроено:

- в городе Ханты-Мансийске – 675 несовершеннолетних

- в Ханты-Мансийском районе – 406 несовершеннолетних.

 

Более подробную информацию можно получить по контактному телефону КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»: 8 (3467) 32-21-88 (доб. 215, 216)

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Пт, 13/08/2021 - 10:21

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