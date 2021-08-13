Начало нового учебного года в Югре

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11 августа в РИЦ «Югра» Ханты-Мансийска прошла пресс-конференция директора департамента образования и молодёжной политики Алексея Дренина, ректора Югорского государственного университета Романа Кучина и в режиме онлайн были подключены ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок, директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Шутов, отвечавшие на вопросы журналистов окружных средств массовой информации.
Алексей Дренин рассказал, что нынешний учебный год планируют проводить, как и всегда, в традиционном формате очного обучения. Департамент образования рассчитывает, что санитарно-эпидемиологическая обстановка Югры позволит сделать всё, что полагается.
На территории округа в настоящее время действует 322 школы. В их числе, в этом году ввели ещё две новые школы. Одна из них недавно открылась в Сургуте, а другая – в Нефтеюганском районе. В конце года департамент образования рассчитывает получить ещё три новых школьных здания. Это одна школа в том же Сургуте и две школы откроется в Ханты-Мансийске. То же касается дошкольных образовательных учреждений. Департаментом уже получено два детских сада и до конца года ещё два новых дошкольных учреждения откроют двери для своих воспитанников.
Далее Алексей Дренин отметил, что нынче в школы округа выйдет обучаться всего 240 тысяч учащихся. Из них почти 27 тысяч – это первоклассники. Во всех вузах и колледжах Югры будут обучаться всего 45 тысяч человек. Из них девять тысяч – это первокурсники. В департамент образования поступает много обращений по поводу коронавирусной инфекции. Но вакцинация здесь была всегда добровольным делом. Безусловно, это ответственность каждого человека перед собой, семьёй и обществом.
Затем беседу с журналистами продолжил ректор Югорского университета Роман Кучин. Он отметил, что в ЮГУ нынче идёт набор по 24 направлениям подготовки и по 10 магистерским направлениям. Функционирует полностью две программы специалитета – это «бакалавриат» и «специалитет». В этом году университет получил 20 процентов бюджетных мест для нынешних первокурсников. Большой интерес вызывают направления «юриспруденция», «экономика», но на «лингвистику» пришло больше обучающихся. Неплохо идёт «журналистика» и «филология». Среди технических направлений – это подготовка «нефтегазового дела», «энергетика», а также и «техносферная безопасность». В настоящее время в университете готовятся студенты для нужд региональной экономики.
Владимир Енов
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Тӑта мосванӑн вәйт ӆор тыӆӑщ 11-мит хӑтӑӆн Ёмвошн РИЦ «Югра» нємуп айкеӆӑт ӑкӑтты тӑхийн вәнӆтыйӆты, айӆат ёх вєрӑт ӆэщӑтты департамент кәща хә Алексей Дренин, Югорской государственной университет кәща хә Роман Кучин, онлайн щирн вәйтантупсыйн вәӆум Сәрханӆ вош государственной университет кәща хә Сергей Косенок па Сәрханӆ вош политехнической колледж кәща хә Вадим Шутов мирхот вєрсӑт па телевиденияйн, радивайн муй газетаитн рәпитты хӑннєхуятӑт еӆпийн айкеӆ тәсӑт, муй щирн тӑм пўш Югра мўвев ӆуватн арсыр тӑхетн няврємӑт вәнӆтӑты питӆыйт.
Сырыя иха ӑктӑщум айкеӆ ӑкӑтты хӑннєхуятӑт еӆпийн А. Дренин путӑртӑс. Ӆўв ясӑӊӆаӆ эвӑӆт уша йис, хуты тӑм пўш йиӆпа юхӑтты вәнӆтыйӆты оӆ, катра пурайт иты, ищи лыпӑт хойты тыӆӑщ оӆӑӊмит хӑтӑӆн ӆэщӑтӆа. Арсыр тӑхетн округев ӆуватн вәнӆтӑты пухӑт па эвет хӑтӆ мӑр ӑшколаита па колледжӑта муй университетӑта ӊхты питӆӑт. Щи тумпийн па нємуӆты йиӆуп вєр па ӑн вєрӆа. Коронавирус муй па мәш вєрӑт эвӑӆт кашӑӊ пўш ӆавӆӑсты мосӆ, еӆӆы округев няврємӑта ищиты мсыева вәнӆтыйӆты рӑхӆ. Онлайн щирн, юӆн вәӆман, мосӑӊ, па муӆтыкєм айӆат ёх тӑм пўш арсыр вәнӆтӑты вєр ӆэщӑтты пиньщӑӆ. Щимӑщ вєр тәп щи пурайн питты вєритӆ, хән иӆєм-кӑтӆєм пух муй эви муртаӊ класс хуща коронавирус мәшн юхӑтӆыйт. Тәп щи пурайн классэӆ тӑӆаӊтєӆн иса кӑт ӆапӑт мӑр онлайн щиреӆн вәнӆтыйӆты юхи китӆыйт. Хән па мәш вєрӆаӆ мӑӆӆыйт, ӆыв ищи вәнӆтыйӆты яӊхты щирӑт йиӆпа мущатӆӑт.
Щӑӆта А. Дренин лупӑс, хуты тӑм пўш округев ӆуваттыйн араттєӆн 322 ӑшкола пўншӆы. Щи тумпийн кӑт йиӆуп ӑшкола хот па ӆэщӑтсы: тӑта мосванӑн ит Сәрханӆ вән вошн пўншсы, кимит ут – Нефтеюганской районӑн. Тӑм оӆ сухӑнты кємн мӑтты ки хәӆум йиӆуп ӑшкола хот па рәпитты питӆӑт: и ут ищиты Сәрханӆӑн па кӑтӆєм няврємӑт вәнӆтӑты хотӊӑн Ёмвошн йиӆпа па пўншӆыйӊӑн. Ай няврємӑт ӆавӑӆты хотӑт оӆӑӊӑн ищиты ма вєрӑт мӑнӆӑт. Кӑт детской садикӊӑн пўншсы па тӑм оӆ сухӑнты кємн кӑт утӊӑн па йиӆпа омӑсӆыйӊӑн. Тӑм пўш мўӊ автономной округев ӑшколаита араттєӆн 240 щурӑс айӆат пух па эви вәнӆтыйӆты мӑнӆӑт. Ӆыв эвӑӆтэӆа тәп 27 щурӑс – щит мєт оӆӑӊмит классӑта мӑнты няврємӑт.
Юхи хӑщум вет оӆ мӑр кашӑӊ оӆ щурӑскєм айӆат ёха, мӑта пухӑт-эвет ӑшколая мӑнӆӑт, иса аршӑка йиӆ. Югра мўвев университетӑтн муй па колледжӑтн тӑм оӆ 45 щурӑс айӆат хуятӑт вәнӆтыйӆты питӆӑт. Па ӆыв эвӑӆтэӆа ртъяӊ щурӑс пух па эви – щит мєт оӆӑӊ пўш арсыр вәнӆтӑты тӑхета юхтум хӑннєхуятӑт. Коронавирус мәш вєрӑт оӆӑӊӑн ищи арсыр нумсӑт вәсӑт. Вәнӆтӑты тӑхетн рәпитты ёх иса вантмӑн па артаӆуман тӑйты питӆыйт. Мӑтты няврємие класс эвӑӆт мәш вєрн ки питӆы, щит кӑт ӆапӑт мӑр щи классӑӊ пухӑт па эвет онлайн щирн, юӆн омӑсмӑн, вәнӆтыйӆты китӆыйт.
Еӆӆы айкеӆӑт ӑкӑтты хӑннєхуятӑт еӆпийн Югорской государственной университет кәща хә Р. Кучин ясӑӊ тәс. Ӆўв путӑртӑс, хуты ӆыв хущеӆа тӑм пўш 24 направления щирн айӆат хуятӑт вәнӆтӑты питӆыйт. Щӑӆта 10 магистерской направления ищиты щи рәпитӆӑт. «Специалитет» па «бакалавриат» нємуп программа щирӑт ищи вәӆӆӑт. Университетн ин мкєм арат бюджетной вәнӆтыйӆты тӑхи мӑсы. Округев кәщайт вуӆаӊ нётупсы унтасн 20 процента араткєм первокурсникӑт еӆӆы вәнӆтӑты щирӑт ӆывеӆа хоӆумсӑт. Тӑм кўтӑтн ӆыв хущеӆа айӆат пухӑт па эвет
«юриспруденция», «экономика» па гуманитарной тӑхета вәнӆтыйӆты мӑнӆӑт. Шєӊк ар айӆат хӑннєхә «лингвистика» тӑхия хӑншӑньщӑс па щи вєр оӆӑӊӑн щи тӑхи нух питӑс. Веӆщи юхӑтты няврємӑт ар пєлӑк «журналистика» па «филология» тӑхета вәнӆтыйӆты мӑнты нәмӑсӆӑт.
Технической направления щирӑтн, щит «нефтегазовое дело», щӑӆта
«энергетика» па «техносферная безопасность» ищи ушӑӊ-сащӑӊ айӆат ёх вәнӆтӑты юхӑтӆӑт. Щи тумпийн «информатика» па «программная инженерия» хуща ищиты мкєм арат пух па эви вәнтӆтыйӆты ӆӑӊхаӆ.
Вантэ, тӑм юхи хӑщум оӆӑтн Югорской государственной университет хуща рәпитты хӑннєхуятӑт Югра мўвев пӑта арсыр рәпата вєрты айӆат ёх тәса па мсыева вәнӆтӑты питсӑт.
Владимир Енов
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