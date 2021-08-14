В Унъюгане откроется новая модульная лыжная база

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В Унъюгане откроется новая модульная лыжная база

Лыжную базу в поселке Унъюган Октябрьского района посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в муниципалитет.

Площадь помещения для двух раздевалок, тренерского кабинета, комнаты для подготовки лыжного инвентаря составляет 104 квадратных метра. Кроме того, на территории расположена 3-километровая лыжная трасса.

В настоящее время готовность объекта составляет 70 процентов. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в сентябре. Его открытие положительно скажется на исполнении целевых показателей, установленных национальным проектом «Демография».

«Нужно проработать вопрос с устройством дорожек на территории базы щебеночным или асфальтобетонным покрытием», – отметила Наталья Комарова.

На сегодняшний день на площадке базы действует отделение лыжных гонок, где сформировано три группы: две учебно-тренировочные и группа начальной подготовки. Всего в них занимаются 35 человек.

«Благодаря возведению такой базы мы сможем принимать у себя соревнования даже районного уровня», – подчеркнул представитель общественности Марат Ахметов.

Сб, 14/08/2021 - 11:35

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