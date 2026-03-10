Многодетные семьи, люди с инвалидностью и пенсионеры теперь могут получить цифровое удостоверение в MAX

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук обратился к женщинам региона с поздравлением в преддверии Международного женского дня. От лица всех мужчин Югры он поблагодарил их за тепло, заботу и ежедневный труд, который делает жизнь в округе лучше.