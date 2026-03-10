Многодетные семьи, люди с инвалидностью и пенсионеры теперь могут получить цифровое удостоверение в MAX
Многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью могут подтверждать право льготы электронным удостоверением через мобильное приложение MAX. Цифровой документ можно использовать как полноценную замену бумажному удостоверению для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев, подтверждения права на льготный проезд, получение социальных услуг.
Цифровой ID — это защищенный электронный документ, который создается пользователем в приложении MAX. Основой для его формирования служит предварительно оформленное цифровое льготное удостоверение на портале Госуслуг.
Пенсионеры могут оформить цифровое удостоверение в личном кабинете Госуслуг в разделе «Работа и пенсия», граждане с инвалидностью — в разделе «Документы для предъявления», которая доступна в мобильной версии приложения «Госуслуги», а многодетные семьи - в разделе «Семья и дети».
После оформления права на портале Госуслуг, можно приступать к активации в МАХ.
Следует открыть свой профиль в MAX, выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать». Предоставьте необходимые согласия на Госуслугах и подтвердите личность одним из предложенных способов. Сделать селфи и получить подтверждение, что Цифровой ID готов. После возврата в приложение MAX автоматически загрузит цифровое удостоверение с портала госуслуг. Документ будет доступен в профиле и готов к использованию в любой момент.
Напомним, что приложение МАХ доступно для скачивания на устройствах с iOS и Android.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
Вся актуальная информация Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре в Макс: https://max.ru/sfrhmaougra
Отделение СФР по ХМАО-Югре