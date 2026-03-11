С 1 марта Отделение СФР по ХМАО-Югре назначает единое пособие в соответствии с новыми правилами учёта алиментов
С 1 марта скорректирован порядок учёта алиментов. Теперь вместо привычных размеров алиментных платежей на детей по МРОТ они исчисляются исходя из размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по Югре, которую определяет Росстат.
Изменения коснулись разведенных родителей, которые не определили по суду алименты на ребенка. Если заявителем не получено судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов и сумма алиментов в заявлении указана ниже установленного минимального порога, в доходы семьи учитывают алименты, рассчитанные от размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы: на одного ребёнка – четверть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе; на двух детей – треть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе; на трёх и более детей – половина среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе.
Для Югры Росстат определил среднемесячную номинальную заработную плату - 124 744 рубля. Соответственно на одного ребенка 1/4 СЗНП - 31 186 рублей, на двоих 1/3 - 41 581,33 рубль и на трех и более 1/2 - 62 372 рубля.
Для родителей, которые обратились в суд и получили его решение о сумме алиментов, с марта ничего не поменяется. Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре продолжит учитывать такие суммы в доходах семьи, основываясь на данных судов, судебных приставов или же самих родителей. Даже если алименты, определенные таким образом, будут ниже установленных границ, правило минимальных алиментов применяться не будет и в расчет возьмут сумму, записанную в решении суда.
Если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении определена сумма алиментов менее установленного размера, то в таких случаях с 1 марта 2026 года при рассмотрении заявления на единое пособие размер алиментов будет учитываться исходя из среднемесячной номинальной зарплаты (СНЗП) в регионе проживания заявителя.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
Вся актуальная информация Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре в Макс: https://max.ru/sfrhmaougra
Отделение СФР по ХМАО-Югре