В Югре стартовала всероссийская ведомственная акция «Дни Росгвардии»
В рамках Всероссийского проекта «Дни Росгвардии», приуроченного к 10-летию образования ведомства и 215-й годовщине создания войск правопорядка, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стартовал цикл патриотических, историко-просветительских и культурных мероприятий.
В Сургуте сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны в честь 62 годовщины со Дня образования подразделения организовали для региональных журналистов телерадиокомпаний «Югория», «Сургутинтерновости» и «СургутИнформТВ» день открытых дверей.
Офицеры Росгвардии майор полиции Рустам Ризаев и старший лейтенант Максим Митькин рассказали о специфике работы, основных задачах отдела, отметив, что с начала года сотрудниками сургутской вневедомственной охраны принято участие в раскрытии 22 преступлений, пресечено 159 административных правонарушений.
«Сегодня под защитой одного из крупнейших строевых подразделений Росгвардии в округе находятся более тысячи объектов различных форм собственности и около полутора тысяч квартир не только в Сургуте, но и в Лянторе, Фёдоровском и Нижнесортымском», – отметил майор полиции Рустам Ризаев.
Оперативность реагирования на сигналы тревоги и надёжность охранных услуг обеспечили подразделению доверие жителей и организаций.
Журналистам был продемонстрирован выезд наряда группы задержания на учебную сработку «кнопки тревожной сигнализации» и задержание условного преступника.
