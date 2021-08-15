Жителям Октябрьского района доступна продукция местных производителей под брендом «Сделано в Югре!»

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Жителям Октябрьского района доступна продукция местных производителей под брендом «Сделано в Югре!»

Крестьянско-фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Альфии Сидоровой посетила в поселке Унъюган губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Октябрьский район.

В ведении крестьянско-фермерского хозяйства, зарегистрированного в 2012 году, задействована вся семья, создано два постоянных рабочих места. Основным направлением деятельности является разведение сельскохозяйственных животных, производство мяса и молока. В частности, хозяйство производит охлажденное и замороженное мясо, фарш, холодец, молочную и кисломолочную продукцию, сливочное масло, сыры.

В 2019 году хозяйство получило товарный знак «Сделано в Югре!». «Присвоение этого знака очень способствует продвижению нашей продукции на рынке, за что хотелось бы выразить отдельную благодарность», – сказала Альфия Сидорова

Предприниматель рассказала губернатору, что по итогам 2020 года поголовье крупного рогатого скота составило 79 голов, было произведено 108 тонн молока, 12 тонн мяса.

Кроме того, в минувшем году индивидуальный предприниматель открыла специализированный магазин «Фермерская лавка» в Нягани.

Крестьянско-фермерскому хозяйству была предоставлена субсидия на развитие материально технической базы на сумму 150 тысяч рублей.

Отметим, что меры государственной поддержки таких предпринимателей реализуются в Югре в соответствии с нацпроектом «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По информации info@admhmao.ru

Вс, 15/08/2021 - 13:28

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