Принцип «ноль бумажных документов» внедрен в Югре при предоставлении мер соцподдержки

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Принцип «ноль бумажных документов» внедрен в Югре при предоставлении мер соцподдержки

Изменения в государственную программу автономного округа «Социальное и демографическое развитие» внесли сегодня, 13 августа, члены правительства Югры в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«В государственную программу вводится принцип «ноль бумажных документов» при оформлении сертификата на получение социальных услуг. Для поставщиков решение позволит перевести в «цифру» процедуру оформления документов, сдачи отчетности, что в конечном итоге сократит сроки на выплату компенсации за оказанные социальные услуги», – подчеркнула глава региона.

Помимо этого, в соответствии с внесенными изменениями, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в период их госпитализации в медицинской организации будут сопровождать социальные работники.

Также уточнены финансовые ресурсы из федерального бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей 3-7 лет; механизм госпрограммы дополнен мероприятием по развитию автоматизации процессов при предоставлении мер социальной поддержки и социального обслуживания.

По информации info@admhmao.ru

Пнд, 16/08/2021 - 12:01

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