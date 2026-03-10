Государственный фонд «Защитники Отечества»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.
Филиалы фонда во всех 89 регионах страны начали работу 1 июня 2023 года.
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» занимается персональным социальным сопровождением ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов в режиме «одного окна», т.е. без необходимости ходить по разным ведомствам и учреждениям.
Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, а также помогаем в решении бытовых вопросов. Если необходимо, мы организуем долговременный уход и адаптируем жилые помещения под нужды инвалидов.
Мы также активно вовлекаем ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Наш фонд также содействует некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.
Мы в социальных сетях:
Телеграмм: https://t.me/gosfond_86
Одноклассники: https://ok.ru/group/70000002699288
Официальный ресурс Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»: https://fzo.gov.ru
Меры социальной поддержки участникам СВО и членам их семей
в Ханты - Мансийском автономном округе: https://svo.admhmao.ru/