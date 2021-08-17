Замечательный, талантливый художник

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Замечательный, талантливый художник

«Художник − чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его, он − голос своей эпохи», − так говорят слова Максима Горького. И побывав на выставке картин, работ резьбы по дереву и кости К.А. Резидента мы чётко понимаем, что художник может это передать в своих произведениях. В п. Берёзово Ханты-Мансийского автономного округа − Югры живёт замечательный, талантливый художник, с творчеством которого мы хотим Вас познакомить.

Константин Анатольевич Резидент родился 9 октября в г. Винница (Украина). Окончил Салехардское училище культуры и искусства. В Берёзово приехал в 1981 году. Работал в Берёзовском рыбокомбинате, затем в промкомбинате бригадиром в цеху по изготовлению сувениров из меха, дерева, оленьего рога.

С 1988 года работал в районном отделе культуры  в должности художника-оформителя. В Муниципальном бюджетном учреждении «Березовский районный дом культуры»  К.А. Резидент работает с 1996 года в должности художника-декоратора. Это творческий, талантливый человек с активной жизненной позицией, знает и любит свое дело. Мероприятия, проводимые в доме культуры, не обходятся без участия Константина Анатольевича. Художественное оформление сцены, творческой площадки, выполненное художником-декоратором, всегда соответствуют тематике проводимого мероприятия.  Хорошо владеет как оформительским искусством, так и искусством резьбы по дереву и кости, так же живопись и графика.

В свободное время Константин Анатольевич продолжает совершенствовать свое художественное мастерство. Картины, написанные маслом, акварелью пользуются популярностью не только среди жителей Березовского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, но и города Екатеринбурга, города Тюмени.

Весной 2009 года Константин Анатольевич провел персональную выставку своих работ «Пейзажные мотивы» в Березовском краеведческом музее, в котором выставлялись работы живописи по мотивам природа северного края.

В ноябре 2018 года в Берёзовском районном краеведческом музее прошла персональная художественная выставка «Жил-был художник...». Работы, представленные на выставке отражают богатый внутренний мир художника, любовь к своей Родине, природе. На выставке были представлены работы «резьба по дереву и кости», «живопись» и «графика».

Константин Анатольевич − человек скромный, о своих работах он говорит: «Я пишу по настроению, ничего особенного в них нет». Но его работы получают высокие  оценки и немало наград. В 2001 году награждён Почётной грамотой «За добросовестный труд в сохранении и приумножении культурного потенциала Березовского района», имеет Благодарности за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе». В 2008 году участвовал в выставке-ярмарке товаропроизводителей. В 2009 году он принял участие в Ш Международной выставке-ярмарке в г. Москва «Северная цивилизация». В 2018 году 425-летию п. Берёзово принимал участие в этнографическом фестивале «Город мастеров».

Марина Табун

Втр, 17/08/2021 - 14:29

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