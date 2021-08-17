В Березово пациенты получают медицинскую помощь в обновленной районной больнице

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В Березово пациенты получают медицинскую помощь в обновленной районной больнице

Березовскую районную больницу посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Березово.

Вместе с представителями общественности глава региона оценила выполненные работы по реконструкции здания медицинского учреждения, проведенные в ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» и в рамках государственной программы автономного округа «Современное здравоохранение».

В 2020 году в больнице был проведен капитальный ремонт инфекционного отделения, обновлен фасад стационара. Также в медицинском учреждении были установлены новое оборудование, система централизованной подачи кислорода. В частности, были закуплены новый аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат для введения лекарственных средств тяжелобольным, прикроватные мониторы и многое другое.

Общая стоимость работ составила 41 миллион рублей.

В соответствии с региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения» запланирована реконструкция здания поликлиники. Работы начнутся в 2022 году, а завершатся в 2023 году.

«Визит первого лица нашего региона очень важен для нас. Вместе с Натальей Владимировной мы посетили целый ряд социально значимых объектов. В частности, детский сад в Няксимволе. Мы завершаем строительство школы и культурного центра в Тегах. Будут построены школы в Березово, Хулимсунте, Приполярном, детский сад в Игриме, Светлом. Все договоренности между гражданами, местной властью, правительством Югры реализуются», – подчеркнул глава Березовского района Владимир Фомин.

Депутат окружной думы Василий Филипенко, также принявший участие в рабочем визите, отметил высокий уровень социально-экономического развития муниципалитета. «За последние годы в развитии района видна серьезная положительная динамика. В частности, хочу отметить качество реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Он сформирован на основе запросов жителей. Он развивается. Видна заинтересованность людей в его реализации», – сказал он.

По информации info@admhmao.ru

Втр, 17/08/2021 - 15:23

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