Юные жители Няксимволя смогут посещать обновленный детский сад

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Реконструированный детский сад в селе Няксимволь посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Березовский район.
Учреждение, рассчитанное на 40 мест, было реконструировано в рамках реализации национального проекта «Образование».
Как рассказали главе региона, общая площадь обновленного детского сада составляет почти 2,6 тысячи квадратных метров с благоустроенной прилегающей территорией площадью свыше 3,6 тысячи «квадратов» с двумя оборудованными детскими площадками.
В нем оснащены две спальни, сенсорная комната, дополнительные помещения для воспитания и обучения, имеющие современный игровой, обучающий, развивающий инвентарь, медицинский блок. Также в учреждении появился новый кабинет по изучению правил дорожного движения. «Помимо автомобильного транспорта, есть железнодорожный, речной. Поэтому важно детей обучать правилам безопасности на всех видах транспорта», – нацелила сотрудников детсада Наталья Комарова.
Планируется, что реконструированный детский сад примет юных жителей села Няксимволь уже 1 сентября. В новом учебном году учреждение будут посещать 35 детей, а присматривать за ними будут 19 специалистов.
По словам родительской общественности, это был долгожданный объект. Дети очень рады новым возможностям, открывающимся в детском саду. «Огромное спасибо всем, кто вложил свои знания, душу, энергию в этот современный, красивый, уютный детский сад. Мы с нетерпением ждем его открытия», – сказали представители родительской общественности.
По информации info@admhmao.ru