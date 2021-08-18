Цифровая викторина «Энергия развития Югры» стартовала в регионе

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17 августа на портале «Открытый регион – Югра» стартовала цифровая информационно-просветительская викторина «Энергия развития Югры». Она приурочена сразу к трем знаменательным историческим датам – 300-летию российского нефтяного дела, 210-летию использования газа в России, а также 90-летию со дня рождения одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова.
Вопросы викторины составил организационный комитет, в состав которого вошли кандидаты и доктора наук, представители Музея геологии, нефти и газа, Югорского государственного университета, Сургутского государственного университета, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, Нижневартовского государственного университета.
Организаторы викторины - Центр «Открытый регион» и автономная некоммерческая организация «Югорский свет».
Анкета состоит из десяти вопросов об истории развития нефтегазового дела в России и Югре, а также включает в себя интересные факты о нефтедобыче.
«Главная задача викторины - просветительская. Жители округа смогут вспомнить имена первопроходцев нефтяного дела, сильных духом людей, благодаря которым «черное золото» в Югре стало добываться рекордными темпами, а регион занял лидирующие позиции в стране. Уверена, что проектом мы сможем вызвать интерес югорчан к важным фактам истории и современности Югры. А для подготовки к викторине, мы опубликовали информационно-просветительские материалы, которые будут интересны широкому кругу югорчан. Их можно найти в разделе «Прокачай знания» на сайте викторины, - отметила директор Центра «Открытый регион» Маргарита Козлова.
Для участия в викторине нужно: ответить на вопросы анкеты, указать контактную информацию и в течение трех дней получить смс о своем подарке. Принять участие могут все желающие старше 18 лет.
Отметим, что викторина, как всегда, беспроигрышная – все участники получат ценные подарки или фирменные сувениры. Нововведением этой викторины станут цифровые подарки, получить которые можно будет, не выходя из дома.
По информации info@admhmao.ru