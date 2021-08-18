Югорские археологи работают над созданием первого музея Нефтеюганского района

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Музей археологического эксперимента — такого культурного объекта в Нефтеюганском районе еще не было. План создания первого муниципального музея Нефтеюганского района обсудили 16 августа в администрации сельского поселения Салым. В совещании приняли участие глава поселения - Наталья Ахметзянова, руководитель службы Государственной охраны объектов культурного наследия - Андрей Кондрашев и инициаторы создания музея - ведущие научные сотрудники СурГУ - Олег Кардаш и Георгий Визгалов.
Напомним, открытое обсуждение эскизного проекта Историко-культурного музейного комплекса «Священная Кедровая Роща» состоялось во время Открытия югорского археологического полевого сезона в Салыме. В июне все участники праздника единодушно поддержали идею создания музея на месте завершившихся археологических раскопок на берегу озера Сырковый Сор.
13 августа Проект музейного комплекса представили на Муниципальном форуме команды Югры по формированию карты развития региона. От Нефтеюганского района предложили внести 10 проектов, в том числе — проект создания музейного комплекса «Священная Кедровая Роща». Он включен в карту развития Югры на период до 2026 года.
Теперь предстоит воплотить эскизный проект в реальность. Во время выездного совещания в Салыме Андрей Кондрашев и югорские археологи осмотрели достопримечательное место «Священная Кедровая Роща», обсудили детали и совместно с представителями Администрации сельского поселения приступили к созданию «дорожной карты» реализации проекта. Впереди — большая работа по подготовке пакета документации, проведению государственной историко-культурной экспертизы и изучению опыта создания муниципальных археологических музеев.
Провести презентацию проекта для широкой общественности югорские археологи планируют на торжественном мероприятии, посвященном приемке нового здания Салымской СОШ №2 в присутствии губернатора Югры — Натальи Комаровой.
Историко-культурный музейный комплекс «Священная Кедровая Роща» , станет не обычным музеем археологических артефактов, а местом, где каждый посетитель сможет побывать в прошлом: слепить глиняный горшок, взять в руки каменный топор, принять участие в постройке древнего жилища. Кроме экспозиций, посвященных археологии и истории Югры, в музейный комплекс войдет этнографический проект с хантыйскими юртами и ресторанными точками, где можно будет попробовать блюда национальной кухни. В рекреационной зоне будут располагаться экологические тропы, мини-зоопарк и всесезонная лыжная трасса.
АНО «Институт археологии Севера»