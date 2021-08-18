Пилотный учебный музей будет создан в Салымской школе

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Совещание, посвященное созданию первого школьного археологического музея в Нефтеюганском районе ХМАО - Югры, состоялось 16 августа в Салымской школе № 2.
В нем приняли участие глава с.п. Салым - Наталья Ахметзянова, руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия - Андрей Кондрашев, директор школы - Татьяна Алифирова и ведущие научные сотрудники СурГУ - Олег Кардаш и Георгий Визгалов.
Музей будет создан югорскими археологами совместно с педагогами в рамках проекта «Археологи - школьникам Югры». Проект недавно выиграл грант губернатора Югры.
На совещании обсудили начало работ по созданию музея и подготовили план на ближайшее будущее.
Уже 1 сентября, в День знаний, в Салымской школе пройдет встреча всех участников проекта: представителей администрации, педагогов, археологов. К созданию интерактивной экспозиции будущего музея планируют привлечь так же студентов СурГУ. Ребята этим летом побывали на археологической практике в Каюково 1 и готовы поделиться своими впечатлениями со школьниками Салыма.
Универсальный учебный музей, в основе которого будут свежие научные данные и современные технологии обучения, поможет педагогам в преподавании истории первобытного общества и краеведения – истории Югры.
В экспозицию войдет учебная коллекция, составленная из точных копий каменных орудий, которыми пользовались древние люди. Ее создал по технологиям каменного века партнер проекта — научный сотрудник Природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» Антон Родионов.
Погрузиться в прошлое Салыма и увидеть, как выглядели и чем занимались жители этих мест, помогут картины тюменского художника Александра Кухтерина. По материалам археологических раскопок Ансамбля «Священная Кедровая Роща» на берегу озера Сырковый Сор археологи совместно с художником воссоздали историю этих мест.
Фотографии археологических находок, которые снял во время раскопок кандидат исторических наук, директор АНО «Институт археологии Севера», Олег Кардаш, заменят экспонаты, требующие особых правил хранения.
Дополнят экспозицию картографические материалы.
А сделать урок истории интересным для каждого школьника помогут современные методы подачи информации: учебные анимационные фильмы, мастер-классы, видеоуроки, презентации и 3D-модели.
В удаленных населенных пунктах при помощи экспозиции такого учебного музея уроки можно проводить даже без специалистов-педагогов.
Проект будет реализован силами сотрудников АНО «Институт археологии Севера», НПО «Северная археология-1», Салымской СОШ№2 при поддержке Администрации Нефтеюганского района и с.п. Салым.
АНО «Институт археологии Севера»