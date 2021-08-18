Жизнь пациента после госпиталя

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Жизнь пациента после госпиталя
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Фото https://dzhmao.ru/

С 2020 года ковидный госпиталь для города Югорска и Советского района расположен в БУ «Югорская городская больница». 134 койки готовы принять пациентов с заболеванием средней тяжести и с тяжелым течением болезни. После получения отрицательного ПЦР-теста не всем сразу удается отправиться домой.

Виктора Габдрафикова выписали из терапевтического отделения. Почти месяц он провел в больнице. Сначала попал в госпиталь, состояние было средней тяжести, чувствовал себя очень плохо. Вместе с ним заболели супруга и сын. Но им было показано амбулаторное лечение. Виктор Александрович рассказал, что сожалеет о том, что не сделал прививку. Уверен, она бы помогла перенести заболевание легче. Поделился также отзывом в адрес медицинских работников.

После госпиталя, пациента перевели в терапевтическое отделение. И в адрес каждого из тех, кто спасает жизни, звучат искренние слова благодарности.   Еще неделю было тяжело обходиться без кислорода. Но врачи-терапевты совместно с отделением реабилитации приложили максимум усилий, чтобы поставить пациента на ноги. Ежедневные занятия с инструктором-методистом по лечебной физкультуре Любовью Дорониной стали привычными, после выписки они продолжатся в отделении реабилитации.  

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Фото https://dzhmao.ru/Фото https://dzhmao.ru/
Фото https://dzhmao.ru/
Фото https://dzhmao.ru/Фото https://dzhmao.ru/
Фото https://dzhmao.ru/
Ср, 18/08/2021 - 12:05

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