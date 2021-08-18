Акция Росгвардии «На страже памяти» состоялась в Югре

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поддержали акцию «На страже памяти» – привели в порядок места захоронения военнослужащих войск правопорядка и памятный мемориал в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны и при выполнении служебных обязанностей.
В Нижневартовске сотрудники Росгвардии навели порядок на могиле военнослужащего 34-й отдельной бригады особого назначения внутренних войск МВД России рядового Виталия Вятских. Вместе с родителями Виталия Николаем Ивановичем и Татьяной Ивановной росгвардейцы возложили к месту захоронения цветы и почтили его память минутой молчания.
«25 лет назад оборвалась жизнь Виталия. Мы разделяем боль утраты с родителями и стараемся их поддерживать. Не так давно силами сотрудников отдела был произведен косметический ремонт в квартире Николая Ивановича и Татьяны Ивановны», – отметил командир батальона полиции нижневартовского межмуниципального отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Гаджи Бекбулатов.
Виталий Вятских героически погиб в Грозном 9 августа 1996 года. Его подразделение, выдвинувшееся к площади «Минутка» на подмогу попавшим в окружение товарищам, само наткнулось на засаду и приняло неравный бой.
Попытка противника обойти группу с фланга не удалась благодаря решительным действиям рядового Вятских. Он подал товарищам знак об угрозе окружения, уничтожил расчет ручного противотанкового гранатомета, забросав его гранатами. Огнем из своего автомата ликвидировал трех боевиков, но в ходе дальнейшего боя получил смертельное ранение. За мужество, отвагу и проявленный героизм гвардии рядовой Вятских награжден орденом Мужества (посмертно).
В Урае представители ведомства привели в порядок территорию памятного мемориала в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей, расположенного на территории городского кладбища.
По информации пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре