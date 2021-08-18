Югра масштабно отметит День государственного флага России

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Ежегодно 22 августа в России отмечают День государственного флага страны. Российский триколор имеет более чем 350-летнюю историю.
Вместе со всей страной эту знаменательную дату отметят и жители Югры. Для них будет организовано около 350 праздничных мероприятий от торжественных концертов и митингов до спортивных состязаний и флешмобов.
Так, жители Ханты-Мансийского автономного округа присоединятся к всероссийской акции «#ФлагМоегоГосударства». В рамках акции государственный флаг России будет размещен в окнах государственных и муниципальных учреждений, участники мероприятия смогут сфотографироваться с триколором и разместить посты в социальных сетях с хештегом #флагмоегогосударства. Кроме того, в образовательных учреждениях учащимся, их родителям, педагогам будут вручать один из главных символов страны. В Нижневартовске в рамках акции состоится праздничное мероприятие «Под флагом России», в ходе которого запланировано торжественное поднятие флага, исполнение гимна Российской Федерации представителями национальных общественных организаций города.
В школах автономного округа пройдут тематические уроки, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, в ходе которых юным югорчанам расскажут об истории герба, флага, гимна России, из значении, символизме.
Жители Нягани смогут 22 августа в 17:00 принять участие в акции «Парад на колесах». Горожанам будет предложено совершить круг почета на самокатах, велосипедах, скейтах и других средствах передвижения, украшенных российским флагом, по центральным улицам города.
В городе Советский в этот день состоится раздача лент с триколором, а на площади перед городским центром культуры и спорта состоятся показательные выступления воспитанников конно-спортивной секции.
В Пыть-Яхе юнармейцы проведут флешмоб «Моя Россия, мой флаг». Его участники смогут изготовить поделки, рисунки, аппликации и даже кулинарные блюда с государственным символом. После чего им будет предложено опубликовать фотографии со своими поделками в социальных сетях с хештегами #мояРоссия #мойфлаг #деньфлага #юнармия.
Кроме того, в муниципальных образованиях региона состоится масштабная акция «Под флагом великой державы», в рамках которой югорчанам будет предложено сфотографироваться с российским триколором на фоне достопримечательностей в своих населенных пунктах.
Также жители автономного округа смогут принять участие во всероссийской исторической викторине в сообществе движения «Бессмертный полк» в социальной сети «ВКонтакте», всероссийском флешмобе «Я и флаг России».
В Ханты-Мансийске юнармейцы выстроятся в «живой» флаг России в футболках белого, синего, красного цветов.
Также культурно-досуговым центром «Октябрь» окружной столицы в социальных сетях будет организована трансляция праздничного мероприятия «За Родину! За Россию!». Его участниками станут народный самодеятельный хор русской песни «Раздолье» из Ханты-Мансийска и ансамбль народной песни «Росичи» из города-побратима Новороссийска, которые в прямом эфире исполнят государственный гимн Российской Федерации. Трансляция будет организована на официальном сайте центра «Октябрь», на YouTube-канале учреждения, в группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook», в Telegram, а также на сервисе «Яндекс.Эфир».
По всей Югре жители муниципалитетов смогут присоединиться к челленджу «Триколор объединяет» в социальных сетях, в ходе которого участники будут передавать друг другу флаг Российской Федерации.
Также в социальных сетях жители региона смогут присоединиться к всероссийскому флешмобу «Россия в сердце», который запустят участники проекта «Большая перемена». Это песенный марафон, который стартует в социальной сети «ВКонтакте». Его участникам будет предложено исполнить любимые или авторские песни о России, записать видео исполнения и опубликовать в своих аккаунтах.
Помимо этого, в муниципальных образованиях автономного округа состоятся выезды местных творческих коллективов во дворы домов, общественные территории, где они исполнят песни о России и родном крае.
Более подробную информацию о праздничных мероприятиях в вашем городе или поселке можно узнать на сайтах местных администраций и средствах массовой информации.
По информации info@admhmao.ru