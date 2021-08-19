Жители почти 50 отдаленных населенных пунктов Югры обеспечены качественными медуслугами

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Плавполиклинику на базе теплохода «Николай Пирогов» посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийский район.
В эти дни медицинский теплоход работает в селе Селиярово в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». За два дня уже были приняты свыше 140 жителей поселения.
Депутат окружного парламента, главный врач центра профессиональной патологии Югры Николай Ташланов представил губернатору кабинеты врачебного приема, медицинское оборудование. Сегодня на борту «Николая Пирогова» оснащено 19 кабинетов, в которых ведут прием врач общей практики, гинеколог, кардиолог, невролог, офтальмолог, рентгенолог, стоматолог, терапевт, хирург, врачи ультразвуковой, лабораторной, эндоскопической диагностики.
Помимо этого, на борту посетители могут пройти необходимые профессиональные медицинские осмотры для ведения трудовой деятельности.
В плавполиклинике оборудована малая операционная. За 2 года здесь обновлено медицинское оборудование: приобретены стоматологическая установка, лабораторная техника, рентген-аппарат, эндоскопическое оборудование.
За последние годы на модернизацию теплохода было направлено 20,5 миллиона рублей. Проведена замена электрогенератора, листов обшивки корпуса, палубы, в каюты проведено водоснабжение, установлены раковины, кондиционеры, заменена мебель. В 2019 году производился средний ремонт судна с протяжкой узлов, проверкой емкостей, заменой масел на сумму 4,5 миллиона рублей.
«Важно, что медицинский персонал имеет все необходимое оборудование для проведения диагностики, оказания первичной помощи населению, – подчеркнула Наталья Комарова. – Это крайне важный для нашего региона проект, поддержанный людьми, специалистами. И в этой связи также важно решение президента Российской Федерации о повышении доступности и безотказности медицинской помощи для каждого человека».
Отметим, что теплоход делает остановки в Кондинском, Березовском, Белоярском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах. Ежегодно медицинскую помощь получают более 9,5 тысячи человек, в том числе около 3 тысячи из числа коренных малочисленных народов Севера. Медицинская бригада оказывает первичную специализированную медицинскую помощь жителям до 49 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.
«Преемственность – одна из основных задач, стоящих перед нами на сегодняшний день, особенно преемственность по периодическим медицинским осмотрам, – заявил Николай Ташланов. – У нас выстроена эффективная система взаимодействия в том числе с районными больницами. Особенно это важно при диагностике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний».
Депутат окружной думы, председатель комитета по социальной политике Василий Филипенко, также принявший участие в рабочем визите в Ханты-Мансийский район, подчеркнул, что практика проведения медицинских осмотров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Югры выездными бригадами центра профессиональной патологии зарекомендовала себя на самым высоком уровне. «Это достаточно востребованная жителями нашего округа услуга, так как прямо на территории мест проживания люди могут получить необходимые консультации квалифицированных специалистов, требуемую медицинскую помощь. При этом стоит особо отметить, что организаторы таких выездов стараются не стоять на месте, развиваться, модернизируя оборудование, расширяя состав врачей», – отметил он.
Василий Филипенко напомнил, что в рамках сотрудничества между правительством Югры и Нижегородской области в течение 2 лет в автономный округ поступит новая плавполиклиника. Длина теплохода превышает 63 метра. В нем будут оборудованы современные кабинеты терапевта, педиатра, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, невролога, стоматолога, гинеколога и других специалистов.
«Новый медицинский теплоход существенно расширит для населения спектр оказываемых медицинских услуг», – рассказал депутат.
По информации info@admhmao.ru