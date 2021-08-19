В 2021 году в Югре запланирован ввод пяти объектов образования

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В правительстве Югры прошло заседание совета по развитию местного самоуправления, которое провела губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Предваряя обсуждение вопроса о подготовке образовательных организаций к новому учебному году, глава региона отметила, что 99,7% образовательных организаций Югры признаны готовыми к новому учебному году межведомственными, общественными комиссиями. Обеспеченность педагогическими кадрами к 1 сентября составит 100%.
По словам директора департамента образования и молодежной политики автономного округа Алексея Дренина, новый учебный год планируется начать в очной форме.
Подробно о подготовке образовательных организаций к новому учебному году, в том числе обеспечении их комплексной безопасности, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой: «Общий объем финансовых средств, направленных на подготовку образовательных организаций округа к началу учебного года, составил более 1,8 млрд рублей».
С 1 сентября школы откроют двери для 230,9 тыс. обучающихся (в 2020 году – 227,6 тыс.). Впервые за парты сядут 26,9 тыс. первоклассников (в 2020 году – 25,9 тыс.). Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях составит 112,2 тыс. человек, в образовательных организациях дополнительного образования – 123 тыс. человек.
В 2021 году введены 2 детских сада в Когалыме и в Белоярском, средняя общеобразовательная школа в Сургуте, а также дополнительный корпус школы в п. Салым. В 2021 году запланирован ввод 5 объектов, в том числе 2 детских сада: в с. Няксимволь Березовского района, в п. Сингапай Нефтеюганского района, средняя общеобразовательная школа в Сургуте, 2-я очередь школы № 8 в Ханты-Мансийске, школа в микрорайоне «Учхоз» Ханты-Мансийска.
Напомним, в 2020 году в пилотном режиме в Югре стартовал проект по дистанционному обучению детей коренных народов Севера на родовых угодьях. В округе функционируют 4 стойбищных школы в Сургутском и Белоярском районах. До конца 2021 года планируется включить в проект Угутскую территорию Сургутского района.
Также в ходе совещания губернатор обратила внимание на подготовку к осенне-зимнему периоду. Она проходит в штатном режиме в соответствии с утвержденными графиками. «До конца августа все объекты должны быть готовы к подаче тепла на социальные объекты», - нацелила участников заседания глава региона.
Анализ хода подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов представил глава Когалыма Николай Пальчиков: «Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 81% котельных установок, 67% центрально-тепловых пунктов, 80% сетей теплоснабжения, 71% сетей водоснабжения, 71% сетей водоотведения, 72% сетей газоснабжения, 72% жилищного фонда».
Отметим, в регионе сформированы 422 аварийные бригады, укомплектованные необходимыми материалами, техническими ресурсами, специальной техникой и людьми, созданы неснижаемые резервы материально-технических ресурсов на общую сумму 164,8 млн рублей.
Во всех муниципальных образованиях в течение 2021 года запланировано проведение 3106 противоаварийных тренировок.
В настоящее время органами местного самоуправления проводится подготовка пакета документов для получения паспорта готовности городскими и сельскими поселениями, в том числе бюджетными учреждениями, ресурсоснабжающими (теплосетевыми) организациями и потребителями тепловой энергии.
Председатель общественного совета при департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Александр Тарасенко добавил, что представители общественности в обязательном порядке участвуют в оценке готовности объектов к осенне-зимнему периоду. «Это позволило снизить количество нареканий жителей, реально повысить качество проводимых работ», - сказал он.
В завершение темы глава региона сделала акцент на подготовку к отопительному сезону зданий на территории садово-огороднических сообществ.
По информации info@admhmao.ru