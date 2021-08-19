За семь месяцев этого года 130 семей коренных малочисленных народов Югры улучшили свои жилищные условия

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В департаменте строительства Югры пояснили, в соответствии с окружной программой «Развитие жилищной сферы» в регионе реализуется мероприятие «Предоставление субсидии на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, подавших заявления до 31 декабря 2013 года и подавших заявления до 31 декабря 2014 года».
На финансирование данных программ на 2021 год заложено 889 919,3 тысяч рублей. Общее число участников мероприятия составляет 1945 семей, в том числе 1776 семей, подавших заявления до 31 декабря 2013 года, а также 169 семей, подавших заявления до 31 декабря 2014 года.
За семь месяцев 2021 года субсидии получили 130 семей, из них 113 семей, подавших заявления до 31 декабря 2013 года, и 17 семей, подавших заявления в 2014 году. На выплату 130 субсидий направлено 372,2 млн рублей.
В настоящее время уведомления о праве на получение субсидии направлены участникам мероприятия, подавшим заявления до 18.07.2012 год.
В департаменте строительства отметили, что коренные малочисленные народы предпочитают приобретать готовое жилье на вторичном рынке жилья в административных центрах и городах автономного округа. Случаи создания объектов индивидуального жилищного строительства в настоящее время являются единичными.
Также в ведомстве сообщили, срок завершения мероприятия законодательно не определен. Для полного закрытия очереди требуется порядка 5 млрд рублей.
Напомним, с 1 января 2021года Ипотечное агентство Югры завершило работу в качестве оператора и передало свои полномочия в части реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» Департаменту строительства Югры. В настоящее время именно это ведомство оказывает господдержку югорчанам, стоящим в очереди на получение жилищной субсидии в различных госпрограммах.
Людмила Теткина