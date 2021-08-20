Подготовку к новому учебному году в прямом эфире обсудят югорчане с Натальей Комаровой

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Прямой эфир, посвященный готовности образовательных организаций к новому учебному году, проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» в пятницу, 20 августа, в 15:00.
«С участием родителей, в том числе многодетных мам, обсудим актуальные вопросы, связанные с началом учебного года в школах, колледжах, высших образовательных организациях», – написала в своих социальных сетях глава региона.
Модераторами прямого эфира станут мамы, блогеры Элиза Аюпова, Вера Габак, Татьяна Келипова, Валентина Киселева, Галина Кузнецова, Юлия Русинова.
Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».
Трансляция прямых эфиров состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».