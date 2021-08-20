Югра формирует новое направление промышленности – металлургию

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В Сургуте планируется создание металлургического комплекса мощностью 100 тыс. тонн. К его реализации приступил частный инвестор ООО «Сургутский металлургический комплекс» при содействии Фонда развития Югры и администрации города.
С запуском этого производства создается новое для региона направление металлургии – переработка лома черных металлов. Металлургическая отрасль является одним из перспективных направлений в рамках работы правительства Югры по диверсификации экономики и поиску новых точек роста.
Фонд предоставит льготное финансирование. Средства займа будут предоставлены сроком на 5 лет под 3% годовых. Инвестор планирует приобрести необходимое оборудование для запуска производства: плавильные печи, прокатный стан, кислородную станцию, газопоршневые установки для генерации электроэнергии, очистные сооружения, вспомогательное оборудование для подготовки лома металлов. На производственной площадке предприятия также запланировано строительство ряда объектов инженерной инфраструктуры.
Поставка оборудования и запуск производства планируются уже в середине 2022 года, а выход на проектную мощность по плавке 76 тыс. тонн в 2023 году. В результате реализации проекта Югра получит новых 315 рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, налоговые отчисления – 1,590 млрд рублей после выхода на проектную мощность около 100 тыс. тонн в год.
«Продукция нового металлургического комплекса – металлопрокат и арматура – будут востребованы строительной отраслью автономного округа, которая динамично развивается», – пояснил генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.
При этом приоритетом для инвестора станет обеспечение высоких экологических стандартов и безопасности. «Эти задачи будут выполняться за счет приобретения и внедрения передовых технологий в области промышленной безопасности и очистки выбросов», – добавил руководитель Фонда.
По информации info@admhmao.ru