В Югре запущен проект по созданию узнаваемого турпродукта региона

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Проект по созданию узнаваемого туристического продукта Югры и его системному продвижению запущен в автономном округе региональным фондом развития совместно с порталом «Profi.Travel».
Реализация проекта направлена на разработку сценариев путешествий, которые туристы могут реализовать самостоятельно. Сценарии учитывают сезонность, логистику региона и возможные точки притяжения, при этом каждый элемент маршрута легко доступен для посещения и проверен экспертами.
В ходе создания проекта были проведены аналитическое исследование, экспедиция для изучения объектов показа, средств размещения, местных туроператоров, бизнес-сообщества. В ходе исследования были изучены предпочтения потребителей и определены целевые рынки турпродукта Югры – соседние регионы Уральского федерального округа, крупнейшие городские агломерации, в числе которых Москва и Санкт-Петербург.
По итогам работы запущена рекламная кампания летних сценариев, основной площадкой стал лендинг «Югра качает... и зовет в путь!».
Помимо классических показателей эффективности рекламной кампании – охватов и переходов, в реализации проекта используются технологии, позволяющие подсчитать число приехавших в регион туристов после контакта с рекламой. При планировании кампании эксперты опирались на результаты исследования, выявленные триггеры, ориентировались на целевые рынки и аудитории.
«Нам импонируем комплексный подход коллег из «Profi.Travel». В первую очередь, детальное изучение аудитории и продукта. Второе – таргетирование и использование современных технологий интернет-продвижения. В-третьих, обучающие мероприятия для представителей бизнеса. В-четвертых, интеграция с созданной и развиваемой нами единой цифровой туристической платформой «Visitugra», – отметил генеральный директор фонда развития Югры Сергей Афанасьев.
«Для «Profi.Travel» – это важный и масштабный проект, – добавил генеральный директор компании Алексей Венгин. – В нем задействована большая команда, состоящая из аналитиков, журналистов, специалистов по диджитал-продвижению, проджект-менеджеров. Результатом проекта стало позиционирование Югры в качестве туристического региона и продуманный, структурированный, упакованный турпродукт, которым может воспользоваться для реализации путешествия любой индивидуальный турист. Кроме того, он полностью готов для продвижения по диджитал-каналам».
В планах участников проекта – формирование и продвижение зимнего турпродукта, в том числе обучение специалистов регионального бизнеса.
По информации info@admhmao.ru