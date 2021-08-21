В Югре внедряется единая система статистики по направлениям развития коренных малочисленных народов Севера

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Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера актуализировали члены правительства Югры в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Изменения внесены в части регулирования вопросов по внедрению единой системы межведомственной статистики по основным направлениям социально-экономического развития коренных народов Севера. Решение позволит с больше достоверностью оценивать эффективность действующих мер поддержки, станет основой для подготовки новых решений по улучшению качества жизни югорчан», – подчеркнула Наталья Комарова.
В соответствии с принятым решением, формирование данных ведомственной отраслевой статистики будет осуществляться всеми задействованными в реализации концепции исполнительными органами государственной власти региона. Отметим, что 14 органов власти в Югре реализуют свыше 40 мер поддержки в сфере социально-экономического развития коренных народов.
«Принятое позволит разработать единую базу данных, отражающую эффективность реализации мер поддержки, получать актуальные сведения о тенденциях развития коренных малочисленных народов Севера, оперативно выявлять проблемные вопросы, планировать реализацию новых мер поддержки», – отметил исполняющий обязанности регионального департамента внутренней политики Дмитрий Сердюков.
Формы ведения статистики, порядок и периодичность их заполнения будут утверждены решением межведомственной комиссии по обеспечению развития коренных малочисленных народов в Югре.
По информации info@admhmao.ru