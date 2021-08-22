В Югре утверждена концепция по обращению с животными

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Концепцию по обращению с животными в Югре приняли члены окружного правительства в ходе заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«В ней закреплено положение ответственного отношения к животным в целях их защиты, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности югорчан при обращении с животными, а также условия достижения того, чтобы животные имели владельцев, отвечающих за судьбу животных, будь то гражданин, организация или приют», – сказала глава региона.
Реализация концепции позволит развивать в Югре нормативно-правовую базы в области обращения с животными, обеспечит участие ветеринарных клиник, зоозащитных организаций, общественных инспекторов и волонтеров в мероприятиях в области обращения с животными, вести учет и регулирование их численности, сформировать в регионе культуру обращения с животными, создавать приюты и инфраструктуру для них.
В частности, в соответствии с концепцией до конца 2021 года запланировано создание приютов для бесхозяйных животных в Мегионе, Радужном, Югорске, Междуреченском Кондинского района, Сингапае Нефтеюганского района.
«Данная концепция прошла широкое общественное обсуждение, в том числе общественными советами, некоммерческими социально ориентированными организациями. Выражаю большую благодарность за участие в работе всему депутатскому корпусу, партии «Единая Россия» за включенность в этот вопрос», – сказал руководитель окружной ветеринарной службы Алексей Зуев.
Депутат регионального парламента, заместитель председателя думы Югры, руководитель фракции всероссийской политической партии «Единая Россия» в думе Наталья Западнова подчеркнула, что концепция получила широкую поддержку. «Фракцией партии «Единая Россия» выработан ряд предложений, которые мы просим включить в план мероприятий. Мы полностью поддерживаем этот документ», – подчеркнула она.
Директор приюта для животных без владельцев «Велес» Елена Савенко добавила, концепция полностью обеспечивает возможности для дальнейшего развития культуры обращения с животными в автономном округе: «В документе прописаны цели, задачи, принципы их достижение, пути решения вопросов бездомных животных. Полностью поддерживаем».
Председатель правления регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева отметила, что концепция крайне важна для дальнейшей отстройки совместной работы органов власти, депутатского корпуса, некоммерческих организаций по решению вопросов бесхозяйных животных. «Для нас важно, что мы нашли поддержку на уровне правительства региона», – сказала она.
«Обращаю внимание руководителей муниципалитетов, всех субъектов, задействованных в этой работе, что в Югре не должно быть животных без владельца. Это главное. Каждое наше решение должно работать на достижение этой цели», – поручила Наталья Комарова.
По информации info@admhmao.ru