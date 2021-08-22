Тысячи югорчан приняли участие в акциях, посвящённых Дню государственного флага России

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню государственного флага Российской Федерации, которое состоялось в Ханты-Мансийске.
«Этот праздник демонстрирует нам, во что мы верим, как относимся к дружбе, миру, силе, – сказала глава региона. – Именно флаг объединяет нас, защищает нас, как и мы защищаем его».
Наталья Комарова напомнила, что 22 августа в Сургуте состоялся межрегиональный турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Его участниками стали офицеры запаса различных родов войск, орденоносцы. Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Интеллектуальный клуб».
«Знатокам были предложены вопросы из нашей истории, связанные с государственным флагом. Уверена, что наши земляки справились с этой задачей. Солдаты, офицеры – на передовой российской армии. Всем известно, что военнослужащий в борьбе с врагом может потерять жизнь, но флаг ни в коем случае. Поздравляю всех, уважаемые югорчане, уважаемые соотечественники, с Днем государственного флага. Мира, добра, здоровья», – сказала Наталья Комарова.
Председатель межрегиональной общественной организации «Содружество» Эдуард Логинов присоединился к поздравлениям: «От ветеранов боевых действий, офицеров в студиях Нягани, Сургута, Екатеринбурга поздравляю всех с Днем государственного флага Российской Федерации. Желаю мира жителям России, процветания, благополучия всей Югре и ее жителям», – добавил он.
Вместе с хантымансийцами Наталья Комарова присоединилась к всероссийскому флешмобу, посвященному празднику.
«Югорчане принимают участие в 11 федеральных акциях, десятках региональных и местных. Вчера, например, на Иртыше парадом прошли корабли, моторные лодки и катера, на которых развевался триколор. Сегодня с жителями Ханты-Мансийска присоединились к флешмобу #ФлагМоегоГосударства. В парке имени Бориса Лосева мы развернули государственный флаг», – написала губернатор в своем инстаграм-аккаунте.
По информации info@admhmao.ru