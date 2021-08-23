Определены пути дальнейшего сотрудничества Депздрава Югры и движения «Волонтеры-медики»

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В период борьбы с коронавирусной инфекцией помощь добровольцев сложно переоценить. Работа с населением будет проводиться и в дальнейшем. Осенью волонтеры-медики продолжат просветительскую деятельность по вопросам вакцинации населения от COVID-19, а также необходимости прохождения углубленной диспансеризации. Об этом стало известно в ходе встречи начальника управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Югры Александра Мошкина с региональным координатором Ханты-Мансийского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Евгенией Черенковой и исполняющим обязанности главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Иваном Брагиным.
Представитель добровольцев рассказала о том, какую помощь волонтеры-медики оказывают в борьбе с коронавирусной инфекцией, о профилактических акциях и сотрудничестве с общественными организациями и средствами массовой информации. «Мы имеем сработавшийся костяк активных членов движения. Он насчитывает более 400 человек. Во время пандемии добровольцы были активно задействованы на горячих линиях и доставке лекарств. Волонтеры-медики не забывали и о других направлениях деятельности. Многие наши акции и мероприятия перешли в онлайн формат, не потеряв эффективности и актуальности, – сообщила Евгения Черенкова. – Сегодня одной из задач является информирование населения о необходимости вакцинации».
По словам регионального координатора, в сентябре волонтеры продолжат обучать воспитанников образовательных учреждений умению распознавать инсульт или инфаркт у пожилых родственников и алгоритму действий. Рассматривается вопрос о сотрудничестве с поисковыми организациями в обучении волонтеров-медиков навыкам оказания первой помощи.
Александр Мошкин отметил высокую вовлеченность волонтеров-медиков в работу системы здравоохранения региона. «Всегда приятно видеть людей, которых отличает небезразличное, заинтересованное участие в проблемах общества. И такие люди у нас есть», – подчеркнул он по итогам встречи.
Накануне Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко провел селекторное совещание с регионами, в ходе которого уделил особое внимание необходимости расширения охвата граждан вакцинацией от коронавируса и диспансеризацией. Помогать медицинским работникам в информировании граждан, маршрутизации, оформлении документов будут волонтеры.
По информации https://dzhmao.ru/