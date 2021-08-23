Укус клеща – тревожное событие, которое может привести к серьёзным проблемам со здоровьем

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Известно, что 6% иксодовых клещей служат переносчиками вируса клещевого энцефалита. Вирус клещевого энцефалита, увы, очень тесно связан с нашей родиной. Он был открыт в 30-х годах 20 века советским эпидемиологом и вирусологом Львом Зильбером. Заражение вирусом клещевого энцефалита происходит при укусе иксодовым клещом – переносчиком инфекции. Ежегодно в России регистрируется порядка 10 тысяч случаев клещевого энцефалита.
С начала эпид. сезона в 2021 году от укусов клещей пострадало 538 человек, из них 71 ребёнок (231 нефтеюганец и 307 жителей нефтеюганского района). 305 человек пострадали в результате укусов клещей на дачных участках и базах отдыха; 103 человека обнаружили клещей после посещения леса; 13 на городском пляже; 39 человек укушенный клещами в черте города и 8 в посёлках; 50 столкнулись с клещами во время работы на месторождениях; 7 случаев завозных с других регионов России; 4 нефтеюганца пострадало при посещении кладбища; 8 человек укушены клещами при остановках на трассах.
По-прежнему, самой надёжной мерой защиты на протяжении многих лет остаётся вакцинация, которая рекомендована всем взрослым и детям старше одного года. Вакцину вводят три раза с промежутком в 1–3 месяца между первым и вторым этапом и 12 месяцев – между вторым и третьим. Иммунитет формируется спустя несколько недель после введения второй дозы. Чтобы иммунная защита оставалась активной, каждые три года проводят повторный курс – ревакцинацию.
Напоминаем, что если вы или ваши дети пострадали от укусов клещей, то необходимо в будние дни обратиться в поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные дни, а также в вечернее и ночное время обращаться в приёмный покой больницы.
По информации https://dzhmao.ru/