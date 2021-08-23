Ушла из жизни Елена Павловна Степанова (Рябчикова)

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Ушла из жизни Елена Павловна Степанова (Рябчикова)

Ещё одна горькая весть пришла к нам. 23 августа не стало представительницы народа ханты, сотрудницы обско-угорского института прикладных исследований и разработок Елены Павловны Степановой (Рябчиковой).

Елена Павловна родилась в 1964 году в деревне Пугоры Березовского района в многодетной хантыйской семье Рябчиковых.

После школы поступила в Ханты-Мансийское педагогическое училище. Затем по распределению была направлена на работу в посёлок Ванзетур Берёзовского района. Сначала работала воспитателем группы продленного дня, затем учителем начальной школы 2 класса. Вскоре с семьёй переехали в Ханты-Мансийск.

 В 1994 году Елену Павловну пригласили работать в Научно-исследовательский институт возрождения обско-угорских народов на должность младшего сотрудника-лаборанта. Вскоре её назначили специалистом по научно-архивным документам, затем библиотекарем. Благодаря помощи грамотных специалистов в отделе овладела знаниями и опытом данной профессии. С 1997 года работала в должности заведующей отделом. С 1994-1998 гг. прошла заочное обучение в Санкт-Петербургском РГПУ им. А.И. Герцена. После окончания была присуждена квалификация «Учитель культурологии и истории» по специальности «Культурология». С 2000-2002 год проработала в Окружном центре прикладного творчества и ремёсел в должности главного специалиста по народным художественным промыслам. В 2002 году вновь Елену Павловну вновь пригласили в Научно-исследовательский институт угроведения. В Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок Елена Павловна проработала более 20 лет.

 В последнее время она работала в должности начальника библиографического отдела «Обско-угорского института прикладных исследований и разработок». Елена Павловна руководила и организовывала работу в библиографическом отделе. Занималась комплектованием библиотечного фонда, составлением алфавитного и систематического каталогов, составлением библиографических указателей и тематических библиографических пособий, списков литературы, консультировала посетителей с правилами библиографического описания документов. Работала в программах: «Ирбис», с базами данных Фонда библиотеки ОУИПИиР, «eLibrary». Кроме этого она размещала электронную версию научно-теоретического и методического журнала «Вестник угроведения», занималась обработкой монографий, фольклорных сборников, материалов конференций, учебно-методических пособий, словарей в научную электронную библиотеку.

Елена Павловна принимала участие в проведении конференций, семинаров, курсов проводимых институтом. Организовывала работу выставок по актуальным вопросам истории и культуры коренных малочисленных народов Севера.

В 2014 году Елена Павловна создала общественный музей Образования и Науки. Музей является собранием мемориальных коллекций выдающихся деятелей науки и образования, краеведов, преимущественно из числа коренных малочисленных народов Севера, чьи исследования и трудовая жизнь непосредственно связаны с работой.

Елена Павловна очень хорошо знала хантыйский язык. Много материалов она присылала в нашу редакцию для публикации в газете «Ханты ясанг».

 

Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Павловны Степановой. Память о ней останется в наших сердцах.

Пнд, 23/08/2021 - 16:47

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