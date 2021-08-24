Пришедшая в Югру из регионов УРФО дымка от лесных пожаров не представляет угрозы населению

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Жители Урая, Кондинского района наблюдают дымку и легкий запах гари, характерные для лесных пожаров. Смог в Югру пришел со стороны соседних субъектов, в которых зафиксированы действующие очаги.
«Дымка в наш регион пришла из южных субъектов Уральского федерального округа: Курганской, Челябинской, Свердловской областей. Там сейчас наблюдается высокий класс пожарной опасности. Это подтверждается космоснимками», – говорит первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
По его словам, угрозы населению нет.
Напомним, за период с 16 августа по 23 августа в Югре лесопожарные силы ликвидировали 17 лесных пожаров. По состоянию на 09:00 23 августа на территории автономного округа действующие лесные пожары отсутствуют.
По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности. В течение дня сотрудники Базы авиационной и наземной охраны лесов будут контролировать леса автономного округа с воздуха.
Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрирован 291 лесной пожар.
Специалисты обозначили важность соблюдения превентивных мер безопасности: держать окна домов плотно закрытыми, употреблять больше воды, чаще проводить влажную уборку помещений, принимать душ, снизить физическую активность на воздухе, при выходе на улицу использовать маски. При плохом самочувствии необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Они напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах региона, о запрете пала сухой растительности.
Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, сообщите:
– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46;
– прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00;
– служба экстренного реагирования 112.
По информации https://admhmao.ru/press-center