Верёвочный парк «Каснэ Маа» распахнул свои двери

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Верёвочный парк «Каснэ Маа» распахнул свои двери

В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске открылся верёвочный парк «Каснэ Маа», в переводе с мансийского – место для соревнований, спорта.

В парке четыре трассы – две детские и две взрослые, и 32 полосы препятствий. «Каснэ Маа» подходит для семейного отдыха, и стар, и млад может выбрать для себя удобный маршрут, проверить свои навыки и физическую форму. А для самых маленьких построили скалодром.

Сотрудники музея «Торум Маа» бережно хранят традиции коренных народов округа – ханты, манси и лесных ненцев. И на этом месте каждый желающий может потренироваться, проявить ловкость и выносливость, набраться сил. Такими жизненно важными качествами с испокон веков обладали наши предки.

Данный проект реализуется при поддержке департамента культуры Югры, в сотрудничестве с общиной КМНС «Востыхой» и общественной организацией «Спасение Югры».

Верёвочный парк «Каснэ Маа» распахнул свои двери для посетителей. Желаем здоровья, удачи, новых побед!

Светлана Ромбандеева

!ГРАНТ! 

Верёвочный парк «Каснэ Маа» распахнул свои двери
Квлгыл врим каснэ м

Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Трум Маа» музейт квлгыӈ м щпитавес, мньщи щирыл намаявес «Каснэ Маа», рущ щирыл – «Верёвочный парк».

Ты м квлгыл врим нила каснэ лӈх ньщи – кит нврамыт мгыс, кит ос мньлат мхум ос яныгхтпат мгыс, тувыл 32 свит ялнэ-миннэ ос ххталахтын лхъясыт. Тот колтгыл мхум ӯщлахтуӈкве врмгыт. Ксыӈаныл тавн рвнэ лӈх вос прии, тувыл хота мус врми минуӈкве, тув вос ёхтахты. Хтпа тох такви ре рталытэ, сунсы, манпалыт м муӈкве врми, ре ёхты ман ти. Щар мнь нврамыт мгыс «скалодром» нампа ххталахтын ттапкапай ӯнттувес, свсыр льпыл хорамтым лы, нврамаквет тув щгтым хйтгыт.

Музейт рӯпитан нквет ос хум хтпат округ сосса мирыт мгыс св тлат вргыт – сыре-сыр ханищтапыт манос хнтхатыглапыт щпитлгыт, ань ос тмле пӯмыщ лӈх мщтырласыт. Пс мхманув сака тксар лумхласаквет лсыт, ащирма порат трвитыӈ рӯпата врсыт, лхтл мт яласасыт, враясыт, хӯл алыщласыт. Ань ты квлгыӈ лӈхыт хосыт нврамыт ома-тяныл ёт мощ вос яласгыт, вос сунсгыт, сосса мирув хумус хссыт матыр-ти вруӈкве, тамле тксар хтпаг тн та лмыт.

Ты тла округ культура, «Востыхой» нампа сосса мхум общинаныл ос «Спасение Югры» колытт акван-нтхатым врсаныл.

Ань тыгыл лаль тамле каснэ м рӯпитаӈкве та вылтахтас. Ӯс мхум ос мӯй хтпат, квлгыӈ мн ялн, тот мощ касн, пустгыл мыгтн!

Светлана Ромбандеева

!ГРАНТ!      

Втр, 24/08/2021 - 11:46

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