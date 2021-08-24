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В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске открылся верёвочный парк «Каснэ Маа», в переводе с мансийского – место для соревнований, спорта.
В парке четыре трассы – две детские и две взрослые, и 32 полосы препятствий. «Каснэ Маа» подходит для семейного отдыха, и стар, и млад может выбрать для себя удобный маршрут, проверить свои навыки и физическую форму. А для самых маленьких построили скалодром.
Сотрудники музея «Торум Маа» бережно хранят традиции коренных народов округа – ханты, манси и лесных ненцев. И на этом месте каждый желающий может потренироваться, проявить ловкость и выносливость, набраться сил. Такими жизненно важными качествами с испокон веков обладали наши предки.
Данный проект реализуется при поддержке департамента культуры Югры, в сотрудничестве с общиной КМНС «Востыхой» и общественной организацией «Спасение Югры».
Верёвочный парк «Каснэ Маа» распахнул свои двери для посетителей. Желаем здоровья, удачи, новых побед!
Светлана Ромбандеева
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Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Трум Маа» музейт квлгыӈ м щпитавес, мньщи щирыл намаявес «Каснэ Маа», рущ щирыл – «Верёвочный парк».
Ты м квлгыл врим нила каснэ лӈх ньщи – кит нврамыт мгыс, кит ос мньлат мхум ос яныгхтпат мгыс, тувыл 32 свит ялнэ-миннэ ос ххталахтын лхъясыт. Тот колтгыл мхум ӯщлахтуӈкве врмгыт. Ксыӈаныл тавн рвнэ лӈх вос прии, тувыл хота мус врми минуӈкве, тув вос ёхтахты. Хтпа тох такви ре рталытэ, сунсы, манпалыт м муӈкве врми, ре ёхты ман ти. Щар мнь нврамыт мгыс «скалодром» нампа ххталахтын ттапкапай ӯнттувес, свсыр льпыл хорамтым лы, нврамаквет тув щгтым хйтгыт.
Музейт рӯпитан нквет ос хум хтпат округ сосса мирыт мгыс св тлат вргыт – сыре-сыр ханищтапыт манос хнтхатыглапыт щпитлгыт, ань ос тмле пӯмыщ лӈх мщтырласыт. Пс мхманув сака тксар лумхласаквет лсыт, ащирма порат трвитыӈ рӯпата врсыт, лхтл мт яласасыт, враясыт, хӯл алыщласыт. Ань ты квлгыӈ лӈхыт хосыт нврамыт ома-тяныл ёт мощ вос яласгыт, вос сунсгыт, сосса мирув хумус хссыт матыр-ти вруӈкве, тамле тксар хтпаг тн та лмыт.
Ты тла округ культура, «Востыхой» нампа сосса мхум общинаныл ос «Спасение Югры» колытт акван-нтхатым врсаныл.
Ань тыгыл лаль тамле каснэ м рӯпитаӈкве та вылтахтас. Ӯс мхум ос мӯй хтпат, квлгыӈ мн ялн, тот мощ касн, пустгыл мыгтн!
Светлана Ромбандеева
!ГРАНТ!