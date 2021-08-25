В Югре ждут новые проекты в сфере туризма

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24 августа в РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция на тему «Старт акселератора для инициаторов проектов в сфере туризма и гостеприимства». Спикерами встречи стали: начальник Управления туризма окружного департамента промышленности Наталья Ларионова, руководитель Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская и координатор программы Акселератора Ольга Горелова.
Владислава Вишневская рассказала:
– 27 августа в округе стартует первый акселератор туристических проектов, включающий в себя обучающие семинары и тренинги от ведущих экспертов страны. Принять участие могут как действующие субъекты туриндустрии Югры, так и предприниматели, которые хотели бы попробовать свои силы в сфере туризма.
Участие в акселераторе будет полезно туроператорам и турагентствам округа, которые специализируются на внутреннем туризме, экскурсионным бюро, представителям гостиничного бизнеса, фут-корта и креативной индустрии, производителям местной сувенирной продукции, а также предпринимателям, которые занимаются организацией отдыха, событийным и деловым туризмом, сдают в аренду туристическое оборудование и инвентарь. Мы не ограничиваем направления, призываем югорчан представить даже те проекты, которые кажутся малоперспективными. Ведь даже из них может родиться новая услуга для туриста.
По словам Натальи Ларионовой, специализированные тренинги дадут конкурсантам возможность сформировать новый туристический продукт с минимальными финансовыми рисками, правильно выстроить работу в новом направлении, совершить меньше ошибок, а также сэкономить на обучении.
Ольга Горелова отметила, что обучение будет проводиться как в очном, так и в дистанционном форматах. Заявки на участие в программе принимаются с 27 августа по 11 сентября в электронном виде по ссылке: http://impuls-a.ru/.
Ольга Горелова является координатором обучения, поэтому по всем вопросам можно обращаться к ней (telegram: @Lupisitta; e-mail: project.gorelova@gmail.com; телефон: +7 (921) 672-72-34).
«Примерно через два месяца сильнейшие участники смогут продемонстрировать проработанные, жизнеспособные проекты, под которые можно привлечь ресурсы национального проекта по туризму, всевозможных грантов. Лучшие проекты будут представлены на выставке «ЮграТуре», которая состоится 13-14 ноября», – резюмировала Владислава Вишневская.
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей