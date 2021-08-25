В октябре 2021 года в Ханты-Мансийске будет сдана в эксплуатацию еще одна школа

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В октябре 2021 года в Ханты-Мансийске будет сдана в эксплуатацию еще одна школа
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.

Его участники рассмотрели ход исполнения показателей в 2021 году региональных проектов «Дорожная сеть», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».

Наталья Комарова отметила, что по проекту благоустройство общественных территорий по-прежнему лидируют Нефтеюганский, Октябрьский районы, Лангепас. За минувшую неделю в зеленую зону передвинулся Березовский район.

По проекту «Чистая вода» Югра находится в зеленой зоне, показатель остался на уровне предыдущего периода. Кассовое исполнение плана в целом по региону по проекту «Дорожная сеть» составляет 54,2 %. Лучшие показатели у Сургута (43,5 %).

По вводу жилья в эксплуатацию в числе лидеров – Радужный, Урай, Сургутский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы, Нижневартовск.

Напомним, проект по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, реализуется в 10 муниципалитетах из 22. План по переселению граждан из аварийного жилья выполнен на 71,5%. «Лучшие показатели у Белоярского района, далее идут Югорск, Пыть-Ях, Сургутский район, Нягань, Ханты-Мансийск, Октябрьский район», - отметила глава региона.

Далее был рассмотрен вопрос о ходе строительства объектов образования в Ханты-Мансийске. Наталья Комарова отметила, что в год науки и технологий, год знаний остается острым запрос родительского сообщества на своевременный ввод в эксплуатацию учреждений образования.

Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал о ходе строительства школ.

По его словам, общая строительная готовность II-й очереди средней школы №8, рассчитанной на 600 человек, составляет 95%. Школа строится в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске». В настоящее время выполняется монтаж внутренних инженерных сетей, ведется внутренняя отделка помещений, благоустройство территории. Школа будет сдана в эксплуатацию в октябре 2021 года.

Образовательно-молодежный центр с блоком питания возводится в рамках программы «Молодежь города Ханты-Мансийска», «Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики». Центр готов на 61%. Возведен несущий металлокаркас, кровля, наружные стены из сэндвич-панелей, завершен монтаж окон, ведется благоустройство. «Объект введем в эксплуатацию в декабре текущего года», - подчеркнул Максим Ряшин.

«Прошу использовать оригинальные, творческие проекты и решения студентов при оформлении, благоустройстве центра. Важно, чтобы это образовательное учреждение было по-настоящему креативным», - напомнила глава региона.

В ходе заседания было отмечено, что средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз строится в рамках концессионного соглашения. Школа готова на 65 %. Планируемый срок завершения строительства - ноябрь 2021 года.

Ведутся работы по устройству монолитного железобетонного каркаса средней школы на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2.

Также был рассмотрен ход строительства объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики в городе Пыть-Яхе - реконструкция ВОС-1, ВОС-3 и строительство КНС. Глава города Александр Морозов рассказал, что строительство объектов продолжается. Общая готовность ВОС-3 составляет 85,3%, КНС-72,8%.

В завершение заседания Наталья Комарова напомнила руководителям муниципалитетов о персональной ответственности за реализацию проектов по строительству объектов. «Контролируйте ход строительства. Каждый объект имеет колоссальное значение для жителей региона, влияет на общественное настроение людей, оценку эффективности деятельности власти», - отметила глава региона.

По информации info@admhmao.ru

Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Ср, 25/08/2021 - 13:12

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