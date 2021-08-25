В октябре 2021 года в Ханты-Мансийске будет сдана в эксплуатацию еще одна школа

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.
Его участники рассмотрели ход исполнения показателей в 2021 году региональных проектов «Дорожная сеть», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».
Наталья Комарова отметила, что по проекту благоустройство общественных территорий по-прежнему лидируют Нефтеюганский, Октябрьский районы, Лангепас. За минувшую неделю в зеленую зону передвинулся Березовский район.
По проекту «Чистая вода» Югра находится в зеленой зоне, показатель остался на уровне предыдущего периода. Кассовое исполнение плана в целом по региону по проекту «Дорожная сеть» составляет 54,2 %. Лучшие показатели у Сургута (43,5 %).
По вводу жилья в эксплуатацию в числе лидеров – Радужный, Урай, Сургутский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы, Нижневартовск.
Напомним, проект по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, реализуется в 10 муниципалитетах из 22. План по переселению граждан из аварийного жилья выполнен на 71,5%. «Лучшие показатели у Белоярского района, далее идут Югорск, Пыть-Ях, Сургутский район, Нягань, Ханты-Мансийск, Октябрьский район», - отметила глава региона.
Далее был рассмотрен вопрос о ходе строительства объектов образования в Ханты-Мансийске. Наталья Комарова отметила, что в год науки и технологий, год знаний остается острым запрос родительского сообщества на своевременный ввод в эксплуатацию учреждений образования.
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал о ходе строительства школ.
По его словам, общая строительная готовность II-й очереди средней школы №8, рассчитанной на 600 человек, составляет 95%. Школа строится в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске». В настоящее время выполняется монтаж внутренних инженерных сетей, ведется внутренняя отделка помещений, благоустройство территории. Школа будет сдана в эксплуатацию в октябре 2021 года.
Образовательно-молодежный центр с блоком питания возводится в рамках программы «Молодежь города Ханты-Мансийска», «Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики». Центр готов на 61%. Возведен несущий металлокаркас, кровля, наружные стены из сэндвич-панелей, завершен монтаж окон, ведется благоустройство. «Объект введем в эксплуатацию в декабре текущего года», - подчеркнул Максим Ряшин.
«Прошу использовать оригинальные, творческие проекты и решения студентов при оформлении, благоустройстве центра. Важно, чтобы это образовательное учреждение было по-настоящему креативным», - напомнила глава региона.
В ходе заседания было отмечено, что средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз строится в рамках концессионного соглашения. Школа готова на 65 %. Планируемый срок завершения строительства - ноябрь 2021 года.
Ведутся работы по устройству монолитного железобетонного каркаса средней школы на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2.
Также был рассмотрен ход строительства объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики в городе Пыть-Яхе - реконструкция ВОС-1, ВОС-3 и строительство КНС. Глава города Александр Морозов рассказал, что строительство объектов продолжается. Общая готовность ВОС-3 составляет 85,3%, КНС-72,8%.
В завершение заседания Наталья Комарова напомнила руководителям муниципалитетов о персональной ответственности за реализацию проектов по строительству объектов. «Контролируйте ход строительства. Каждый объект имеет колоссальное значение для жителей региона, влияет на общественное настроение людей, оценку эффективности деятельности власти», - отметила глава региона.
По информации info@admhmao.ru