Праздничное гуляние на фестивале деревенской культуры

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Праздничное гуляние на фестивале деревенской культуры

В республике Удмуртия на территории музея-заповедника «Лудорвай» прошёл V межрегиональный фестиваль деревенской культуры «ГурFest». Он состоялся 14 августа по народному календарю в «Медовый спас». Медовый Спас - первый из трёх православных праздников в августе, иногда его так и называют - Первый Спас. В этот день принято чествовать пчеловодов и их труд. Следом идут Яблочный Спас, 19-го августа и Ореховый, 29-го августа.

Отметить древний праздник съехались участники фольклорных коллективов из Башкортостана, республики Коми, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. Всех гостей встречали с песнями и танцами, и затем приглашали отведать свежих баранок с лудорвайским натуральным мёдом.

В течение всего дня народ гулял по медовой ярмарке, знакомился с хозяйственно-бытовой деятельностью деревенских жителей и уникальными работами мастеров. На разных площадках и дети, и взрослые принимали участие в подвижных играх, песенно-танцевальном марафоне, среди посетителей была разыграна лотерея.

Новый медовый урожай осветил протоиерей отец Павел, он же впервые на территории музея-заповедника провёл обряд таинства Крещения. Этнограф Сергей Глебушкин презентовал авторскую коллекцию «Русский костюм на удмуртской земле». Одной из достопримечательностей Лудорвая является старинная ветреная мельница, к которой организуется специальное народное шествие. Экспонату хоть и больше века, но она действующая. Детей по традиции подвозят туда на телеге, остальные могут прокатиться на более современном виде транспорта – мотоцикле.

Тёплое и яркое впечатление публике оставили участники фольклорных коллективов. В этот раз выступили «Бабушки из Бураново» и «Родолад» из Удмуртии, фольклорные ансамбли коми-пермяков «Виль нинкэм» и «Шай-май», фольклорная группа манси «Луи сам», исполнители этнических песен Мария Корепанова, Ольга Ирисова, Валерия Вышнякова, Анастасия Вершинина, Илья Басмат. Зрители впервые услышали рэп на мансийском языке от исполнителя Евгения Анямова со Свердловской области.

Атмосферу праздничного настроения от всего увиденного выразила Татьяна Рукова из Югорска, которая приезжала туда с небольшой выставкой. Она сказала:

- Я много и часто путешествую, но музей Лудорвай, что недалеко от Ижевска, покорил моё сердце! Огромные зелёные просторы, удивительно гостеприимные люди! Концепция работы и развития музея настолько продумана для привлечения посетителей, что просто не налюбуешься. Это выдержанный национальный колорит во всем – в одежде, постройках, национальной кухне, и даже животный и растительный мир! Попадая в Лудорвай, чувствуешь Жизнь, несмотря на то, что кругом экспонаты. Нас очень привлекла мельница, которой нынче 109 лет. Экспонат перевезён из деревни Чемкуюк. Но даже и она в работе, кругом Жизнь! Не могу передать, все эмоции, но я получила драйф!

Тамара Мерова

!ГРАНТ!

 

Праздничное гуляние на фестивале деревенской культуры
Мнь пвлыӈ мт такем пӯмыщ мӯйлысыт

Удмуртият Ижевск ӯс пхат лнэ «Лудорвай» музейт св мхум «ГурFest» нампа фестивалит мӯйлысыт. Тав «Медовый Спас» пс ялпыӈ хталэт врыглавес. Ты тл вртур тпос нилахуйплов хталн мталас. Вртур тпост мхум хӯрум Спас хталыт янытлгыт, влт – тыи Мг Спас, 19 хталт – Яблоко Спас ос 29 хталт - Пквсам Спас.

Ань выл ялпыӈ хталыт мнь пвлыт лнэ хтпат тнки лупсаныл суссылтасыт. Тувыл ялпыӈ хтал янытлан мгыс Башкирияныл, Коми мныл, Пермский рныл ос Югра мныл мӯй мхум ёхталасыт. Музейт рӯпитан хтпат пӯсас вияныл пхат тнаныл ӯрсаныл, влт тн мгсыланыл ргысыт, йӣквсыт ос тувыл кминьт клащ мгын мгумтым тяпаӈкве ввсаныл.

Ань мӯй мхум хтал палыт хт-ти тот мыгтаӈкве врмысыт, тот свсыр суссылтапыт ос касылыт щпиталвсыт. Хотты пс щирыл ӯнттум колн щалтуӈкве врмысыт ос тн тот пс лупсал пӯмщалавсыт. Тувыл ктыл врум пс пормасыт ксаллсыт, матыр-ти тра-паттысыт.

Мгвруп янмалтан хтпат тнки мг тнутаныл тыналан мгыс тув тотыгласыт. Та сыс лумхлас мг тнэ порат манхурип гме пусмалтаве, ты урыл потыртасыт. Павел нам щнэ пуп-йка тув ввиньтлвес, тав мг тнутыт пуссын ялпыӈ витыл расмалтасанэ, мхумн пикщан лтыӈ лвыс. Тувыл «Лудорвай» музейт выл щёс тав Крещение пс йис нак врыс.

Москва ӯсныл ёхталам этнограф-хум Сергей Глебушкин рущ мхум свсыр маснутанэ урыл потыртас. Удмуртия мт рущит йис тгыл манхурип маснутыл лсыт, йка ты тлат ханищтасанэ, тувыл акв тамле супыт нтыс ос тнаныл тот суссылтасанэ.

«Лудорвай» сыстам хра мт тва мӯй мхум щар выл щёс Мельница ксаласыт. Тав 109 тл ювле хультум порат ӯнттувес. Йис тгыл тамле колытыт мхум колас сакватасыт. Ты карс кол акв пал товыл хольт пртыл врим лы, тувыл товланэ вт втнэ порат рӯпитгыт.

Ань музейт рӯпитан хтпат пӯмыщ врмаль щпитасыт, тн телекан лув кргыт ос нврамыт тув тлттгыт, тох Мельница мус та тотавет. Мт мӯй мхум мотоциклын тлым тув мус мингыт.

Ты ялпыӈ хталт мхумн св мныл ёхталам ргын-йӣквнэ хтпат сака мӯстысыт. Тот Удмуртияныл лнэ «Бабушки из Бураново» ос «Родолад», саран мхум щнэ «Виль нинкэм» ос «Шай-май», мньщи мхум «Лӯи сам» ансамблит ргысыт ман йӣквсыт. Мария Корепанова, Ольга Ирисова, Валерия Вышнякова, Анастасия Вершинина ос Илья Басмат нтнэ турсуил тнки щнь лтӈытыл ргыт ргысыт. Тувыл Свердловский областьныл ёхталам мньлат пыг Евгений Анямов мньщи лтӈыл рп ргыс.

Пуссын пӯмыщ врмалит вылтыт Югорск ӯсныл лнэ н Татьяна Рукова потыртас:

- Ам лкемт св мт яласасум, свсыр музейт мӯйлысум ос «Лудорвай» музей ам сымумт яныг щгт тотым хультыс. Ты м палытт сака нтнг лнтэ ос такем ёмас мхум тыт лгыт. Тн музейт врум рӯпатаныл лаль номтыныӈ тотыяныл, тув ёхталам мӯй мхум тнки пс маснутаныл, коланыл хснг пӯмщалыяныл, кӯрт атыӈ тнут пйтгыт, удмуртский щнька-ннь вргыт! Пс пвланылт сунсыглахтым мгум ос свсыр пормасыт сунсым, ань вглум – тытты мк лупса!

Мнавн пс Мельница сака мӯстыс, тав нот арыгкем ӯнлы ос ань тыг мус рӯпиты! Ты Мельница Чемкуюк мнь пвлыныл хуньт тыг тотвес.

Тамара Мерова

 

 

 

Ср, 25/08/2021 - 15:25

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