Праздничное гуляние на фестивале деревенской культуры

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В республике Удмуртия на территории музея-заповедника «Лудорвай» прошёл V межрегиональный фестиваль деревенской культуры «ГурFest». Он состоялся 14 августа по народному календарю в «Медовый спас». Медовый Спас - первый из трёх православных праздников в августе, иногда его так и называют - Первый Спас. В этот день принято чествовать пчеловодов и их труд. Следом идут Яблочный Спас, 19-го августа и Ореховый, 29-го августа.
Отметить древний праздник съехались участники фольклорных коллективов из Башкортостана, республики Коми, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. Всех гостей встречали с песнями и танцами, и затем приглашали отведать свежих баранок с лудорвайским натуральным мёдом.
В течение всего дня народ гулял по медовой ярмарке, знакомился с хозяйственно-бытовой деятельностью деревенских жителей и уникальными работами мастеров. На разных площадках и дети, и взрослые принимали участие в подвижных играх, песенно-танцевальном марафоне, среди посетителей была разыграна лотерея.
Новый медовый урожай осветил протоиерей отец Павел, он же впервые на территории музея-заповедника провёл обряд таинства Крещения. Этнограф Сергей Глебушкин презентовал авторскую коллекцию «Русский костюм на удмуртской земле». Одной из достопримечательностей Лудорвая является старинная ветреная мельница, к которой организуется специальное народное шествие. Экспонату хоть и больше века, но она действующая. Детей по традиции подвозят туда на телеге, остальные могут прокатиться на более современном виде транспорта – мотоцикле.
Тёплое и яркое впечатление публике оставили участники фольклорных коллективов. В этот раз выступили «Бабушки из Бураново» и «Родолад» из Удмуртии, фольклорные ансамбли коми-пермяков «Виль нинкэм» и «Шай-май», фольклорная группа манси «Луи сам», исполнители этнических песен Мария Корепанова, Ольга Ирисова, Валерия Вышнякова, Анастасия Вершинина, Илья Басмат. Зрители впервые услышали рэп на мансийском языке от исполнителя Евгения Анямова со Свердловской области.
Атмосферу праздничного настроения от всего увиденного выразила Татьяна Рукова из Югорска, которая приезжала туда с небольшой выставкой. Она сказала:
- Я много и часто путешествую, но музей Лудорвай, что недалеко от Ижевска, покорил моё сердце! Огромные зелёные просторы, удивительно гостеприимные люди! Концепция работы и развития музея настолько продумана для привлечения посетителей, что просто не налюбуешься. Это выдержанный национальный колорит во всем – в одежде, постройках, национальной кухне, и даже животный и растительный мир! Попадая в Лудорвай, чувствуешь Жизнь, несмотря на то, что кругом экспонаты. Нас очень привлекла мельница, которой нынче 109 лет. Экспонат перевезён из деревни Чемкуюк. Но даже и она в работе, кругом Жизнь! Не могу передать, все эмоции, но я получила драйф!
Тамара Мерова
!ГРАНТ!
Удмуртият Ижевск ӯс пхат лнэ «Лудорвай» музейт св мхум «ГурFest» нампа фестивалит мӯйлысыт. Тав «Медовый Спас» пс ялпыӈ хталэт врыглавес. Ты тл вртур тпос нилахуйплов хталн мталас. Вртур тпост мхум хӯрум Спас хталыт янытлгыт, влт – тыи Мг Спас, 19 хталт – Яблоко Спас ос 29 хталт - Пквсам Спас.
Ань выл ялпыӈ хталыт мнь пвлыт лнэ хтпат тнки лупсаныл суссылтасыт. Тувыл ялпыӈ хтал янытлан мгыс Башкирияныл, Коми мныл, Пермский рныл ос Югра мныл мӯй мхум ёхталасыт. Музейт рӯпитан хтпат пӯсас вияныл пхат тнаныл ӯрсаныл, влт тн мгсыланыл ргысыт, йӣквсыт ос тувыл кминьт клащ мгын мгумтым тяпаӈкве ввсаныл.
Ань мӯй мхум хтал палыт хт-ти тот мыгтаӈкве врмысыт, тот свсыр суссылтапыт ос касылыт щпиталвсыт. Хотты пс щирыл ӯнттум колн щалтуӈкве врмысыт ос тн тот пс лупсал пӯмщалавсыт. Тувыл ктыл врум пс пормасыт ксаллсыт, матыр-ти тра-паттысыт.
Мгвруп янмалтан хтпат тнки мг тнутаныл тыналан мгыс тув тотыгласыт. Та сыс лумхлас мг тнэ порат манхурип гме пусмалтаве, ты урыл потыртасыт. Павел нам щнэ пуп-йка тув ввиньтлвес, тав мг тнутыт пуссын ялпыӈ витыл расмалтасанэ, мхумн пикщан лтыӈ лвыс. Тувыл «Лудорвай» музейт выл щёс тав Крещение пс йис нак врыс.
Москва ӯсныл ёхталам этнограф-хум Сергей Глебушкин рущ мхум свсыр маснутанэ урыл потыртас. Удмуртия мт рущит йис тгыл манхурип маснутыл лсыт, йка ты тлат ханищтасанэ, тувыл акв тамле супыт нтыс ос тнаныл тот суссылтасанэ.
«Лудорвай» сыстам хра мт тва мӯй мхум щар выл щёс Мельница ксаласыт. Тав 109 тл ювле хультум порат ӯнттувес. Йис тгыл тамле колытыт мхум колас сакватасыт. Ты карс кол акв пал товыл хольт пртыл врим лы, тувыл товланэ вт втнэ порат рӯпитгыт.
Ань музейт рӯпитан хтпат пӯмыщ врмаль щпитасыт, тн телекан лув кргыт ос нврамыт тув тлттгыт, тох Мельница мус та тотавет. Мт мӯй мхум мотоциклын тлым тув мус мингыт.
Ты ялпыӈ хталт мхумн св мныл ёхталам ргын-йӣквнэ хтпат сака мӯстысыт. Тот Удмуртияныл лнэ «Бабушки из Бураново» ос «Родолад», саран мхум щнэ «Виль нинкэм» ос «Шай-май», мньщи мхум «Лӯи сам» ансамблит ргысыт ман йӣквсыт. Мария Корепанова, Ольга Ирисова, Валерия Вышнякова, Анастасия Вершинина ос Илья Басмат нтнэ турсуил тнки щнь лтӈытыл ргыт ргысыт. Тувыл Свердловский областьныл ёхталам мньлат пыг Евгений Анямов мньщи лтӈыл рп ргыс.
Пуссын пӯмыщ врмалит вылтыт Югорск ӯсныл лнэ н Татьяна Рукова потыртас:
- Ам лкемт св мт яласасум, свсыр музейт мӯйлысум ос «Лудорвай» музей ам сымумт яныг щгт тотым хультыс. Ты м палытт сака нтнг лнтэ ос такем ёмас мхум тыт лгыт. Тн музейт врум рӯпатаныл лаль номтыныӈ тотыяныл, тув ёхталам мӯй мхум тнки пс маснутаныл, коланыл хснг пӯмщалыяныл, кӯрт атыӈ тнут пйтгыт, удмуртский щнька-ннь вргыт! Пс пвланылт сунсыглахтым мгум ос свсыр пормасыт сунсым, ань вглум – тытты мк лупса!
Мнавн пс Мельница сака мӯстыс, тав нот арыгкем ӯнлы ос ань тыг мус рӯпиты! Ты Мельница Чемкуюк мнь пвлыныл хуньт тыг тотвес.
Тамара Мерова