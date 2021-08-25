С 1 сентября по инициативе Президента будут по-новому оплачиваться больничные по уходу за ребёнком до восьми лет

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Размер оплаты составит 100% среднего заработка и больше не будет зависеть ни от стажа работы, ни от варианта лечения или его длительности, как это предусмотрено сейчас. Новый механизм оплаты больничного по уходу за детьми до восьми лет станет весомой поддержкой для молодых мам и пап, которые ещё не успели набраться трудового опыта.
Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из регионального отделения Фонда социального страхования. При этом родителям не придётся оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчёты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа и сведений, полученных от работодателя.
«Обращаем внимание югорчан на то, что нововведение распространяется на страховые случаи, наступившие с 1 сентября, т.е. если дни нетрудоспособности выпадали на более ранние периоды, то оплата будет произведена на прежних условиях», – прокомментировал управляющий отделением Фонда социального страхования РФ по ХМАО – Югре Михаил Рыбьяков.
Для родителей детей старше восьми лет пособия по больничному листу будут рассчитываться по старой схеме: с учетом стажа, варианта лечения и длительности осуществления ухода за больным ребенком.