До конца августа жители Пыть-Яха получат обновленные придомовые территории

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До конца августа жители Пыть-Яха получат обновленные придомовые территории
фото strategy24.ruфото strategy24.ru
фото strategy24.ru

Обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов 10, 11 в первом микрорайоне Пыть-Яха вместе с представителями общественности оценила губернатор Югры Наталья Комарова.

Работа ведутся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Жители домов неоднократно обращались в адрес органов местного самоуправления с обращениями о благоустройстве.

В начале июля был заключен муниципальный контракт с подрядчиком на проведение работ на сумму почти 5 миллионов рублей. Работы планируется завершить уже до конца августа.

На общей площади почти 1,5 тысячи квадратных метров будут устроены проезды с асфальтобетонным покрытием, тротуары, заменены скамейки, урны, устроено освещение.

На данный момент уже проведены работы по монтажу обустройства тротуаров, укладке плитки. Готовность территории дома 10 составляет около 70 процентов, а дома 11 – 60 процентов.

Реализация мероприятий по обустройству дворовых территорий стала возможной благодаря инициативе жителей и депутатского корпуса.

«В целом реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в автономном округе за последние 5 лет набрала серьезные обороты. Каждый из нас видит, как меняются облики наших городов, поселений, придомовых территорий, возводятся детские площадки, скейт-парки, – подчеркнул депутат окружной думы, член команды Югры Игорь Винников. – Депутаты, как и все жители региона, принимают в этом активное участие».

Народный избранник отметил, что ярким примером тому служит формируемая карта развития Югры, в которую вошли пожелания, обращения граждан. Именно эти задачи станут первоочередными в работе депутатского корпуса.

«Карта развития Югры – это инициативы каждого из людей», – сказал Игорь Винников.

По информации info@admhmao.ru

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фото strategy24.ru
фото strategy24.ruфото strategy24.ru
фото strategy24.ru
Чт, 26/08/2021 - 11:49

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