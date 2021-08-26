В Югре началась печать избирательных бюллетеней

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В Югре началась печать избирательных бюллетеней

Накануне Издательский дом «Новости Югры» приступил к печати бюллетеней для голосования:

- на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва – 2 видов по федеральному избирательному округу и 2 видов по одномандатным избирательным округам № 222 и № 223;

-  на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва – 19 видов по единым избирательным округам и 19 видов по одномандатным избирательным округам №№ 1-19.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, общий тираж изготавливаемых избирательных бюллетеней, с учетом бюллетеней для голосования с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), составляет 4 539 200 экземпляров.

В первую очередь югорская типография начала печать тиража бюллетеней для организации традиционного для Югры досрочного голосования отдельных категорий избирателей в значительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, которое стартует на территории округа с 29 августа.  

Комментируя процесс изготовления бюллетеней, Денис Корнеев подчеркнул:  

«Традиционно избирательная система предпринимает все возможные меры для защиты бюллетеней от подделки. В первую очередь это типографский способ защиты – на бумагу, на которой печатается текст бюллетеня, наносится фоновая защитная сетка (тангирная сетка).

Защитная сетка на избирательных бюллетенях для голосования на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу будет светло-синего цвета, а по одномандатному округу – зеленого цвета. Дополнительной защитой бюллетеней по федеральным выборам будет служить специальный знак – марка, наклеиваемая на каждый бюллетень в правом верхнем углу. Марки изготавливаются Гознаком и имеют уровень защиты от подделки наравне с защитой денежных купюр.

В избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Думы ХМАО – Югры по единому округу цвет защитной сетки будет светло-зеленого цвета, а по одномандатному округу – синего цвета. Отличительной особенностью избирательных бюллетеней по выборам в окружной парламент является нанесение вместе с защитной сеткой изображения герба Ханты-Мансийского автономного округа.

Вместе с тем, наряду с перечисленными типографскими способами защиты, на каждом избирательном бюллетене в правом верхнем углу будут проставлены подписи не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать этой комиссии», – отметил руководитель Избирательной комиссии Югры.

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва были изготовлены ранее по заказу Избирательной комиссии Тюменской области в городе Тюмени. В настоящее время данные бюллетени доставлены во все территориальные комиссии Югры.

После получения избирательных бюллетеней по всем уровням выборов территориальные избиркомы пересчитают и распределят их в участковые комиссии.

Напомним, в этом году в Югре проходит большая избирательная кампания – югорчанам предстоит избрать не только депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, Тюменской областной Думы седьмого созыва, но и депутатов и глав органов местного самоуправления.

Придя на свой избирательный участок, каждый югорчанин получит 6 избирательных бюллетеней: 2 по выборам в Госдуму, 2 по выборам в Думу Югры, 2 по выборам в Тюменскую областную Думу.

В муниципалитетах, где 19 сентября также пройдут выборы в органы местного самоуправления, югорчане получат дополнительно от 1 до 2 бюллетеней. Так, в общей сложности 7 бюллетеней получат жители Березовского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Нягани, Пыть-Яха, Сургута, Урая и Югорска, поселка Верхнеказымский, городского поселения Кондинское.

8 бюллетеней получат жители Ханты-Мансийска, городских поселений Березово, Мортка и Зеленоборск, сельских поселений Приполярный и Саранпауль.

Максимально возможное количество бюллетеней – 9 бюллетеней – получат жители сельского поселения Сосновка Белоярского района. Им предстоит избрать главу поселения, депутата районной думы и депутатов в Совет депутатов сельского поселения. 

Избирком Югры.

Чт, 26/08/2021 - 12:05

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