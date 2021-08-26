Нефтеюганск избавляется от балочных массивов

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Расселенный балочный поселок ЮЭН посетила в ходе рабочего визита в Нефтеюганск губернатор Югры Наталья Комарова.
На момент начала реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда здесь числилось 101 не расселенное строение. В них проживали 101 семья, 293 человека.
На сегодняшний день с территории ЮЭН расселено 95 строений. 95 семей, в составе которых 275 человек, получили новое комфортное жилье. Работы по переселению граждан продолжаются.
«Осталось шесть строений. Одной из семей мы уже предоставляем новое жилье. До начала ноября оставшиеся балки будут ликвидированы», – заявил исполняющий обязанности главы Нефтеюганска Андрей Пастухов.
«Это непростая работа. Но выполнять ее нужно быстрее», – нацелила Наталья Комарова.
Депутат окружной думы, член команды Югры Степан Пыталев подчеркнул, что проблема с балочным наследием является одной из основных. «Эту проблему Наталья Владимировна не единожды обозначала. Она поставлена во главу угла. Это вопрос находится под неусыпным контролем депутатского корпуса. И надо сказать, что он планомерно решается», – сказал он.
В качестве одного из эффективных механизмов на ближайшую перспективу Степан Пыталев обозначил формируемую в регионе карту развития Югры. «Это серьезный общественный механизм, формируемый самими жителями нашего округа. Он позволит повысить эффективность и качество работы в данном направлении. Вместе справимся с поставленной задачей», – подчеркнул депутат.
По информации info@admhmao.ru