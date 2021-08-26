Этнографический музей «Торум Маа» приглашает в экспедицию по реке Вах

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27 августа в 15:00 часов этнографический музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «По следам этнографической экспедиции по реке Вах» из цикла «От экспедиции к экспозиции».
«Какою-то тайной веет от этой реки. На первый взгляд – один из многих притоков Оби, – писал в книге «Вах таинственный, или Путешествие в центр России» В.Л. Михайловский, начальник экспедиции НГГУ, осуществленной в 2006 году. – Но почему так часто исследователи обращали свой взор на Вах таежный, не очень-то приветливый с темной, настоянной на торфяниках студеной водой? Не потому ль, что тайну Вах держит крепко и не каждому она открывается?.. Угрюмые мшистые берега молчат и даже пугают своим безмолвием. И лишь обитатели здешних мест оставляют зримые следы своего существования, предупреждая чужака об опасностях...»
Выставочный проект «По следам этнографической экспедиции по реке Вах» представляет зрителю материалы еще одного масштабного путешествия, предпринятого творческой группой в 2019 году по следам крупных ученых Томского университета рубежа ХХ-ХI вв. Надежды Васильевны Лукиной и Владислава Михайловича Кулемзина.
В поисках ответов на вопросы отношений ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО участники экспедиции посетили три родовых угодья в верховье реки Вах: Каткалева Анатолия Петровича, Каткалева Алексея Фёдоровича, Каткалевой Лидии Нестеровны. Прошли путь от посёлка Корлики до родовых угодий Кунина Андрея Ильича, Кунина Василия Гавриловича, Прасина Дмитрия Владимировича, расположенных на притоках реки Вах.
Познакомиться с результатами экспедиции
можно по адресу: ул. Комсомольская, 30
телефоны для справок +7(3467)353-423, 362-552 доб. 110