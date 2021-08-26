Педагоги Югры определяют приоритеты на новый учебный год

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии открытия августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа.
Мероприятие в очно-дистанционном формате стартовало 25 августа, в Сургуте, на базе Сургутского государственного университета. В нем участвуют представители 22 муниципалитетов, ведущие мировые и отечественные эксперты.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в режиме онлайн обратился к участникам совещания с приветственным словом. Подводя итоги прошедшего года, он отметил, что Россия стала одной из немногих стран мира, сумевших минимизировать влияние пандемии на школьный образовательный процесс. «Учебный год мы провели очно, не допустив массового перехода на дистанционное обучение, - подчеркнул Сергей Кравцов.- Мы никогда не допустим, чтобы дистанционный формат заменил живой диалог учителя с учениками, традиционную систему образования. Благодарю учителей и педагогов за самоотверженный труд».
Глава региона Наталья Комарова напомнила, что традиционно в августе педагоги определяют приоритеты, обсуждают, принимают стратегические решения на новый учебный год. «Создание равных условий для получения дошкольного образования - это первое, что нам предстоит сделать. Перед нами стоит задача обеспечить показатель 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет», - рассказала глава региона.
В 20 муниципальных образованиях региона эта задача решена. В 2021 будут открыты ещё 2234 места в детских садах.
Наталья Комарова также предложила экспертному сообществу обсудить новый подход к оцениванию результатов обучения школьников, апробировать его в предстоящем учебном году. «Новая критериальная система позволит оценить качество знаний обучающихся по предметным направлениям, функциональной грамотности, представить родителям и обучающимся их объективную оценку, устранить пробелы в знаниях детей до наступления итоговой аттестации или контрольно-измерительных процедур всероссийского уровня», - отметила глава региона.
По словам Натальи Комаровой важно расширить возможности участия детей в конкурсных, интеллектуальных испытаниях, создав новые условия для развития их талантов независимо от места проживания.
Напомним, по соглашению с образовательным центром «Сириус» в региональной цифровой образовательной платформе «ГИС Образование Югры» для каждого ученика должен быть создан личный кабинет, через который ему будет открыт доступ к участию во всероссийской олимпиаде школьников по математике, физике, астрономии, информатике, химии, биологии, другим интеллектуальным.
Глава региона подчеркнула, что, учитывая запросы родительской общественности, будут разработаны и внедрены новые модули в региональную цифровую образовательную платформу по организации питания школьников с системой контроля поставок продуктов и качества питания; приему детей из детского сада в школу автоматически.
По мнению главы региона, среднее профессиональное образование в автономном округе востребовано, практикоориентированно. В 14 колледжах создано 55 мастерских по стандартам Ворлдскиллс. До конца года добавится еще 19.
Говоря о развитии высшего образования, губернатор отметила, что, учитывая участие Сургутского государственного университета совместно с консорциумом югорских вузов в конкурсе «Приоритет – 2030», будет проводиться трансформация образовательных программ за счет расширения сетевого взаимодействия, улучшения материально-технической базы, переквалификации преподавателей. Используя новые цифровые технологии, будут привлекать лучших преподавателей и ученых.
«Наша встреча проходит накануне Дня знаний. Альберт Эйнштейн в свое время заметил: «Высшее искусство, которым обладает учитель, – это умение пробудить радость от творческого выражения и получения знаний». Желаю каждому специалисту достичь именно такого мастерства в профессии», - обратилась к педагогам Наталья Комарова.
«В нашем округе накоплен положительный опыт реализации программы духовно-нравственного и патриотического воспитания «Социокультурные истоки», которая обеспечивает нашим детям духовную безопасность, формирует нравственный стержень, показывает детям, как надо жить, учит ценить жизнь свою и чужую», - подчеркнул митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Отметим, также в ходе совещания состоялось пленарное заседание «Воспитание как общенациональный стратегический приоритет развития и формирования личности ребенка, его интересов в современном образовательном пространстве», на котором участники мероприятия поделились наработанным опытом, обсудили результаты.
Так, директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин рассказал об успешной цифровизации отрасли образования в Югре. «По итогам 2020-2021 года Югра занимает II место в Российской Федерации по цифровой зрелости. Отрасль образования по цифровой зрелости на первом месте, у нас 100 баллов из 100. Мы выстроили единое цифровое образовательное пространство»,- отметил руководитель ведомства.
Также на совещании работает тематическая площадка «Воспитание как основа духовного, нравственного и гражданско-патриотического формирования и развития детей и молодежи». Вектор обсуждения направлен на изучение лучших международных практик и образовательных систем, организацию инклюзивного образования в школах, обсуждение сетевой (цифровой) образовательной среды - новой среды формирования личности, формирование функциональной грамотности у обучающихся.
По информации info@admhmao.ru