Как исполняются поручения главы региона

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Как исполняются поручения главы региона

Губернатор Югры Наталья Комарова 26 августа провела прямой эфир «Обратная связь», в ходе которого жители округа могли в онлайн-режиме узнать об исполнении поручений главы региона, сформированных на основе их запросов. Это позволило оценить работу органов местного самоуправления, отраслевых департаментов.

В самом начале встречи Наталья Комарова отметила, что два месяца назад она провела контрольную встречу, которая собрала много отзывов. Тогда был обсужден первый пакет дорожных карт по отраслевым направлениям деятельности Центра управления регионом, которые призваны трансформировать обращения людей со всех платформ, всех каналов связи и применить системные подходы по решению задач. Было проведено в таком формате больше 50 встреч, по каждому муниципалитету отдельно, были и тематические прямые эфиры. Число просмотров этих материалов превысило 7 миллионов, это демонстрирует то, что такие возможности востребованы. 

По итогам прямых эфиров губернатором были даны поручения. Как они исполнены на сегодняшний день, устранены ли проблемы, проверяли и оценивали ситуации на местах медиаволонтёры.

Так, поручения по ускоренной замене лифтового оборудования в округе исполняются, на сегодня заменено 97 лифтов, это уже оценили жители городов Мегиона, Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Нижневартовского района. 

По итогам встречи губернатора с жителями Сургута исполняется поручение по снесению аварийного жилья в Сургуте. Жители аварийного жилья будут иметь возможность переселиться в новые квартиры. 

Заместитель директора департамента промышленности округа А.В. Михеев отметил, что по поручению губернатора в 8 муниципальных районах установлены контейнеры для накопления батареек, сбор продолжается. Губернатор попросила представить видео и фото отчёты по контейнерам, которые должны быть установлены во всех труднодоступных поселениях.

По охране окружающей среды было необходимо принять решение по утилизации автомобильных шин. Медиаволонтеры провели обследование земель, где складированы шины. По этому вопросу заместитель главы региона А.Г. Забозлаев отметил, поручение исполняется, идёт установка оборудования по утилизации покрышек. Наталья Владимировна отметила, что необходимо подготовить проект нормативно-правового акта по реализации этого поручения.

От 2 июля 2021 года департаменту ЖКХ и энергетики было дано поручение организовать проведение экспертизы по качественному горячему и холодному водоснабжению. Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики округа И.А. Ким отметил, что уже оформлена дорожная карта, в течение месяца будут проведены экспертные работы, чтобы определить, нужен ли капитальный ремонт. Для жителей региона важно, чтобы вода была чистая.

Также по поручению губернатора в Нефтеюганске на базе МБДОУ «Школа развития № 24» создана первая группа для детей с пищевой аллергией. Группа рассчитана на 25 разновозрастных детей. Совместно с Нефтеюганской окружной клинической больницей и внештатным диетологом разработано и согласовано 14-дневное меню. 1 сентября группа будет открыта. Такое же меню будет и в других детских садах, где есть дети с пищевой аллергией.

Эти и другие поручения губернатора исполняются, контроль над их реализацией будет продолжаться и дальше.

Надежда Рагимова

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Округ кӯщай н лтӈанэ хумус вравет

Ты тпос 26 хталт Наталья Комарова, губернатор н, ищхӣпыӈ ут хосыт «Обратная связь» округт лнэ хтпат ёт потыртас, ос тн свсыр тланыл тра-паттыс. Тох ӯсытыт ос районытыт лнэ кӯщаит, пуссын департаментыт врыглам рӯпатаныл уральтавсыт.

Наталья Комарова лвыс, млалнув тав кит тпос сыс тва тлат аквтох уральтлсанэ, та юи-плт св хтпат ювле лтыӈ ктыгласыт. Тнт округт свсыр тлат ёмщакв щпитавсыт манос ти ос тнаныл ханищтан центрет хансум «дорожная карта» сунсыстэ. Тувыл мхум тва врмаляныл хумус щпитаӈкве рвгыт, та тлат мгыс пуӈктотнэ хтпат ёт аквъёт номсысыт. Та щирыл тав ищхӣпыӈ ут хосыт 50 щёс свсыр мт рӯпитан кӯщаит ёт акван-хнтхатыглас. Ты коныпал тн ётаныл потыртан щсаныл «Прямой эфир» хосыт св мхумн хӯнтлувсыт ос сусвсыт. Тох мхум халт 7 млн суснэ накыт осн-патсыт. Суснэ накыт мхумн, насати, ргыт. Тнт губернатор нн кӯщаитн лвум лтӈанэ ёмщаквег щпитавсыт манос ти, ань тавн нтнэ волонтёрыт уральтасаныл.

Тох мхум коланылт лльсаӈ рӯпитан лифтаныл моляхнув пнтуӈкве патвсыт. Ань тыг мус 97 лифтыт пнтвсыт, ты врмаль Мегион, Сургут, Нижневартовк, Лангепас ос Нижневартовский районт лнэ мхумн хӯлтвес ос ёмас номтыл ньщаве.

Сургутт лнэ мхум лвсыт, ӯсаныл пс колыт та хольт хот-лсталавет ос тот лум щмьят йильпи колыл мивет.

Округ промышленность департаментыт кӯщай вӈын хум А.В. Михеев лвыс, ань пс патарейкат вущкасан мгыс 8 районытыт порс-ттапын ӯнттувсыт. Та юи-плт губернатор н лвыс, тн лн лнэ мнь пвлытныл видео манос хури вос пслгыт ос суссылтгыт. М-вит ӯргалан мгыс машинатныл арыгтам шинат мори ул вос пхвтувсыт, тн хотталь тотуӈкве ос рсыт. Ань медиаволонтёрыт ты врмаль уральтасаныл. Округ кӯщай н вӈыг хум А.Г. Забозлаев ты тла урыл лвыс, ань шинат хотталь тотнэ мгыс рнэ ут лы, таве ос тӯщтыяныл. Ты врмаль нмхотталь ул вос тагапас, Наталья Владимировна, сккон нпакыт щпитаӈкве лвыс.

Ты тл йттур тпос китыт хталт ЖКХ ос энергетика департаментын исум ос плям витаныл сыстамыг вос лыс, тн уральтаӈкве лввсыт. Тот кӯщаиг лнэ хум И.А. Ким потыртас, тн «дорожная карта» хассыт ос тпос сыс колыт уральтыяныл ос пӈкыӈ тӯрпат хот-щпитыяныл. Округт лнэ мхум пуссын сыстам вит вос ньщгыт.

Тувыл Нефтеюганск ӯст тп гм паттат аллергия щнэ нврамыт мгыс  «Школа развития №24» ханищтан колытыт нас группа врвес. Тув 25 свит нврамыт атавет тах. Тот Нефтеюганский пӯльницаныл  ос диетолог-лккарын уральтым 14 свсыр меню тнутыт щпитасыт. Сӯкыр тпос выл хталт та группа тыттуӈкве патаве. Аллергия гм щнэ мнь нврамаквет мгыс тва садикытт с акв тамле меню враве тах.

Округт лнэ мхум хӯлтыглам тланыл пуссын уральтавет ос аквтох лаль ёмщакв щпитавет.

Надежда Рагимова хансум лххал мньщи лтӈыл Тамара Мерова хансыстэ

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Пт, 27/08/2021 - 10:30

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