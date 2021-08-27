Как исполняются поручения главы региона

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Губернатор Югры Наталья Комарова 26 августа провела прямой эфир «Обратная связь», в ходе которого жители округа могли в онлайн-режиме узнать об исполнении поручений главы региона, сформированных на основе их запросов. Это позволило оценить работу органов местного самоуправления, отраслевых департаментов.
В самом начале встречи Наталья Комарова отметила, что два месяца назад она провела контрольную встречу, которая собрала много отзывов. Тогда был обсужден первый пакет дорожных карт по отраслевым направлениям деятельности Центра управления регионом, которые призваны трансформировать обращения людей со всех платформ, всех каналов связи и применить системные подходы по решению задач. Было проведено в таком формате больше 50 встреч, по каждому муниципалитету отдельно, были и тематические прямые эфиры. Число просмотров этих материалов превысило 7 миллионов, это демонстрирует то, что такие возможности востребованы.
По итогам прямых эфиров губернатором были даны поручения. Как они исполнены на сегодняшний день, устранены ли проблемы, проверяли и оценивали ситуации на местах медиаволонтёры.
Так, поручения по ускоренной замене лифтового оборудования в округе исполняются, на сегодня заменено 97 лифтов, это уже оценили жители городов Мегиона, Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Нижневартовского района.
По итогам встречи губернатора с жителями Сургута исполняется поручение по снесению аварийного жилья в Сургуте. Жители аварийного жилья будут иметь возможность переселиться в новые квартиры.
Заместитель директора департамента промышленности округа А.В. Михеев отметил, что по поручению губернатора в 8 муниципальных районах установлены контейнеры для накопления батареек, сбор продолжается. Губернатор попросила представить видео и фото отчёты по контейнерам, которые должны быть установлены во всех труднодоступных поселениях.
По охране окружающей среды было необходимо принять решение по утилизации автомобильных шин. Медиаволонтеры провели обследование земель, где складированы шины. По этому вопросу заместитель главы региона А.Г. Забозлаев отметил, поручение исполняется, идёт установка оборудования по утилизации покрышек. Наталья Владимировна отметила, что необходимо подготовить проект нормативно-правового акта по реализации этого поручения.
От 2 июля 2021 года департаменту ЖКХ и энергетики было дано поручение организовать проведение экспертизы по качественному горячему и холодному водоснабжению. Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики округа И.А. Ким отметил, что уже оформлена дорожная карта, в течение месяца будут проведены экспертные работы, чтобы определить, нужен ли капитальный ремонт. Для жителей региона важно, чтобы вода была чистая.
Также по поручению губернатора в Нефтеюганске на базе МБДОУ «Школа развития № 24» создана первая группа для детей с пищевой аллергией. Группа рассчитана на 25 разновозрастных детей. Совместно с Нефтеюганской окружной клинической больницей и внештатным диетологом разработано и согласовано 14-дневное меню. 1 сентября группа будет открыта. Такое же меню будет и в других детских садах, где есть дети с пищевой аллергией.
Эти и другие поручения губернатора исполняются, контроль над их реализацией будет продолжаться и дальше.
Надежда Рагимова
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Ты тпос 26 хталт Наталья Комарова, губернатор н, ищхӣпыӈ ут хосыт «Обратная связь» округт лнэ хтпат ёт потыртас, ос тн свсыр тланыл тра-паттыс. Тох ӯсытыт ос районытыт лнэ кӯщаит, пуссын департаментыт врыглам рӯпатаныл уральтавсыт.
Наталья Комарова лвыс, млалнув тав кит тпос сыс тва тлат аквтох уральтлсанэ, та юи-плт св хтпат ювле лтыӈ ктыгласыт. Тнт округт свсыр тлат ёмщакв щпитавсыт манос ти ос тнаныл ханищтан центрет хансум «дорожная карта» сунсыстэ. Тувыл мхум тва врмаляныл хумус щпитаӈкве рвгыт, та тлат мгыс пуӈктотнэ хтпат ёт аквъёт номсысыт. Та щирыл тав ищхӣпыӈ ут хосыт 50 щёс свсыр мт рӯпитан кӯщаит ёт акван-хнтхатыглас. Ты коныпал тн ётаныл потыртан щсаныл «Прямой эфир» хосыт св мхумн хӯнтлувсыт ос сусвсыт. Тох мхум халт 7 млн суснэ накыт осн-патсыт. Суснэ накыт мхумн, насати, ргыт. Тнт губернатор нн кӯщаитн лвум лтӈанэ ёмщаквег щпитавсыт манос ти, ань тавн нтнэ волонтёрыт уральтасаныл.
Тох мхум коланылт лльсаӈ рӯпитан лифтаныл моляхнув пнтуӈкве патвсыт. Ань тыг мус 97 лифтыт пнтвсыт, ты врмаль Мегион, Сургут, Нижневартовк, Лангепас ос Нижневартовский районт лнэ мхумн хӯлтвес ос ёмас номтыл ньщаве.
Сургутт лнэ мхум лвсыт, ӯсаныл пс колыт та хольт хот-лсталавет ос тот лум щмьят йильпи колыл мивет.
Округ промышленность департаментыт кӯщай вӈын хум А.В. Михеев лвыс, ань пс патарейкат вущкасан мгыс 8 районытыт порс-ттапын ӯнттувсыт. Та юи-плт губернатор н лвыс, тн лн лнэ мнь пвлытныл видео манос хури вос пслгыт ос суссылтгыт. М-вит ӯргалан мгыс машинатныл арыгтам шинат мори ул вос пхвтувсыт, тн хотталь тотуӈкве ос рсыт. Ань медиаволонтёрыт ты врмаль уральтасаныл. Округ кӯщай н вӈыг хум А.Г. Забозлаев ты тла урыл лвыс, ань шинат хотталь тотнэ мгыс рнэ ут лы, таве ос тӯщтыяныл. Ты врмаль нмхотталь ул вос тагапас, Наталья Владимировна, сккон нпакыт щпитаӈкве лвыс.
Ты тл йттур тпос китыт хталт ЖКХ ос энергетика департаментын исум ос плям витаныл сыстамыг вос лыс, тн уральтаӈкве лввсыт. Тот кӯщаиг лнэ хум И.А. Ким потыртас, тн «дорожная карта» хассыт ос тпос сыс колыт уральтыяныл ос пӈкыӈ тӯрпат хот-щпитыяныл. Округт лнэ мхум пуссын сыстам вит вос ньщгыт.
Тувыл Нефтеюганск ӯст тп гм паттат аллергия щнэ нврамыт мгыс «Школа развития №24» ханищтан колытыт нас группа врвес. Тув 25 свит нврамыт атавет тах. Тот Нефтеюганский пӯльницаныл ос диетолог-лккарын уральтым 14 свсыр меню тнутыт щпитасыт. Сӯкыр тпос выл хталт та группа тыттуӈкве патаве. Аллергия гм щнэ мнь нврамаквет мгыс тва садикытт с акв тамле меню враве тах.
Округт лнэ мхум хӯлтыглам тланыл пуссын уральтавет ос аквтох лаль ёмщакв щпитавет.
Надежда Рагимова хансум лххал мньщи лтӈыл Тамара Мерова хансыстэ
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