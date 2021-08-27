В музее прошла вторая смена «Таксар махум» – «Крепкие люди»

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В этнографическом музее «Торум Маа» в Ханты-Мансийске на прошлой неделе прошла вторая смена интерактивного образовательного проекта «Таксар махум» – «Крепкие люди», где дети осваивали навыки выживания в экстремальных природных условиях.
Занятия проходили на территории музея, на свежем воздухе. Школьники учились собирать в поход рюкзак, разжигать огонь, ставить палатку. Изготавливали охотничьи ловушки, берестяную посуду и другие предметы, которые могут понадобиться в лесу, на природе.
О программе «Таксар махум» рассказал научный сотрудник музея «Торум Маа» Анатолий Брусницин:
- Первый день у нас обычно ознакомительный. Дети учились правильно собирать рюкзак, какие предметы надо брать с собой в поход, а какие вообще не понадобятся. Учились ориентироваться в лесу, рассказывали им способы древние и современные, как ими пользоваться, рассматривали, какие плюсы и минусы есть у того и другого способа. Познакомили детей с территорией музея, показали постройки.
Второй день учились делать временное жилище, ставили современные палатки. В последующие дни изготавливали охотничьи и рыболовные ловушки, добывали дёготь, чтобы от комаров спасаться. Сделали берестяную посуду, в которой вскипятили воду.
В заключительный день дети посетили Верёвочный парк. На закрытии мероприятия всем участникам вручили сертификаты. Теперь лишь на следующий год соберёмся.
На мой вопрос, могут ли современные дети ориентироваться в лесу, знают ли хоть какие-то способы выживания в экстремальных природных условиях. Анатолий Николаевич сказал:
- Мы в их возрасте были уже самостоятельными, не спрашивали, можно ли сходить туда-то туда. Просто говорили родителям, что пойду, например, сети ставить. Взял сеть, сел в лодочку и поехал. Поставил сети, потом езжу, проверяю. Спички у нас всегда в кармане были, родители их от нас не прятали, ножики свои были. А в городе им естественно запрещают, это нельзя, то нельзя, поэтому дети не приспособлены ни к чему. У нас практических, жизненных навыков было больше. Нас на неделю можно было одних оставлять, мы бы с голоду не умерли. Мы знали, как приготовить, что приготовить, из чего приготовить. Здесь их нужно подготавливать.
По словам методиста по музейно-образовательной деятельности Елизаветы Тасьмановой, в этот месяц лагерь посетили 15 мальчишек и девчонок. Все они были из Ханты-Мансийска. Из-за пандемии никто не смог приехать, а в те годы из других регионов приезжали, даже из Москвы были. За лето это вторая смена, первая прошла в июне. Детям нравится в музее, говорят, ещё бы хотели походить сюда, жаль, что всего пять дней.
Вот что рассказали ребята о жизни в лагере «Таксар махум».
Лёша Орлов, 7 лет:
- Я живу в Ханты-Мансийске, перешёл во 2 класс. Здесь было очень интересно. Узнал, как надо разжигать костёр, каждый день соревновались.
Вова Ковыч, 14 лет:
- В музее я первый раз. Лагерь прикольный, хотелось бы на следующий год опять прийти сюда. Много нового познал, как раньше жили коренные народы, как охотились.
Артём Алексеенко, 11 лет:
- В лагере я впервые. Было очень клёво, со многими ребятами подружился, жалко, что расстаёмся. Я их спрашиваю, придут ли они на следующий год, я тоже приду, чтобы их увидеть. Своими руками я сделал чашечку из бересты, из неё можно пить чай, а также туда можно ложить конфеты, печенье.
Саша Яр, 10 лет:
- Я впервые посещаю лагерь, мне всё очень нравится. Здесь нас учат выживать, я узнал, как разжигать костёр, делать ловушки. Сегодня мы изготавливали вот такие берестяные чашечки, в ней можно вскипятить воду.
Лёня Скрябин, 11 лет:
- Учусь в 8-й школе, я здесь хорошо провёл время. Больше всего мне понравилось стрелять из лука и разжигать огонь.
Подружки Варя Соломенникова,11 лет, и Маргарита Харисламова, 10 лет:
- Мы раньше не знали, что из бересты можно сделать ёмкость, и в ней вскипятить воду. Теперь мы это знаем, о таком замечательном способе расскажем своим родителям. Анатолий Николаевич показал, как надо делать самую простую ловушку для рыбы. Здесь нам очень нравится.
Выражаем слова благодарности сотрудникам музея «Торум Маа» Анатолию Брусницину и Елизавете Тасьмановой за такой набор бесценных знаний, с которым они поделились с ребятами. А нашим юным экстремалам желаем успехов в учёбе, отличных оценок, интересных проектов и, конечно, верных друзей!
Светлана Ромбандеева
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