По следам этнографической экспедиции по реке Вах

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Так называется очередная выставка из цикла «От экспедиции к экспозиции», которая состоялась 27 августа в этнографическом музее «Торум Маа».
Ведущая выставки Ирина Ксенофонтова отметила: «Экспедиции – это неотъемлемая часть музейной деятельности, во время которой происходит пополнение фондов. В 2019 году на средства гранта окружного департамента культуры группа исследователей во главе с научным сотрудником музея, представительницей национальной общины «Возрождение» Дарьей Куниной совершили масштабную экспедицию по реке Вах и её притокам. Они прошла по следам известных учёных-этнографов Томского университета Надежды Васильевны Лукиной и Владислава Михайловича Кулемзина, которых всегда привлекала экологичность традиционной хозяйственной деятельности этой группы ханты».
По словам Дарьи Куниной, её интерес к исследованию культуры и быта ваховских ханты зародился тогда, когда она впервые побывала в отдалённом посёлке Корлики и познакомилась с искусством изготовления художественных изделий из ваховской бересты, пошивом меховых изделий, изготовлением традиционной лодки-обласа.
Далее она отметила, что в 2019 году состоялось сразу две поездки, в сентябре и в декабре. В сентябре они проехали по стойбищам, которые находятся в верховьях реки Вах, а в декабре уже на снегоходах побывали в более отдалённых стойбищах.
В сентябре удалось поучиться изготовлению художественных изделий из ваховской бересты. «Ваховская береста – уникальный вид традиционного искусства, её особенность – это очень сложное переплетение геометрического орнамента, который не имеет определённых размеров и ложится по изделию свободно. Мастерицам очень важно прочувствовать масштаб орнамента будущего изделия», – рассказала Д.Б. Кунина, представляя на выставке берестяной короб.
В декабре месяце экспедиция побывала на оленеводческих стойбищах. Здесь они занимались исследованием способов выделки, обработки оленьей шкуры и пошива из неё зимней меховой одежды, образцы которой сегодня были представлены на выставке.
Во время экспедиций удалось посетить три родовых угодья в верховьях реки Вах: Анатолия Петровича, Алексея Фёдоровича, Лидии Нестеровны Каткалевых. Кроме этого, они прошли путь от посёлка Корлики до стойбищ Андрея Ильича, Василия Гавриловича Куниных и Дмитрия Владимировича Прасина, что расположены на притоках реки Вах.
Молодого исследователя порадовал тот факт, что на Вахе сохранились традиционные технологии по выделке, обработке и пошиву традиционной одежды и изготовлению хозяйственных изделий.
На выставке были представлены такие уникальные предметы хозяйственной деятельности ваховских ханты, как элементы старинного самострела, традиционный рубанок, чесало для травы, игольницы и т.д.
Из экспедиций также были привезены большой объём фотографий и видеоматериала. Гости выставки смогли воочию увидеть традиционную хозяйственную деятельность ханты реки Вах.
По словам Дарьи Куниной, жители стойбищ до сих пор с благодарностью вспоминают учёных Томского университета Надежду Васильевну Лукину и Владислава Михайловича Кулемзина, которые кропотливо занимались исследованием их жизни и быта.
Директор музея «Торум Маа» Людмила Алфёрова в своём приветственном слове подчеркнула, что исследованием данной территории также занимается и хантыйский учёный-культуролог Наталья Ивановна Величко. По её словам, цикл «От экспедиции к экспозиции» будет иметь продолжение.
Выставка «По следам этнографической экспедиции по реке Вах» продлится до конца сентября.
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей