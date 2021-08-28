«Карта развития Югры» – это будущее округа

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– Сургут Проекты развития в Сургуте обсудили 120 человек. Участники затронули все социально важные темы: образование и культура, ЖКХ и транспорт, благоустройство и спортивные объекты, здравоохранение. В итоге – 16 проектов, которые попадут в «Карту развития Югры». Среди них – семь новых школ, четыре поликлиники и детская городская больница, сноупарк, организация фестиваля «Югорская симфония» и дом для театра «Петрушка», проекты «Будущее здесь» и «Чистые стоки – чистые реки», развитие транспортной инфраструктуры.
«На форуме мы заявили наиболее актуальные и реальные программы, которые позволят нашей системе здравоохранения при поддержке губернатора и «Команды Югры» обеспечить граждан доступной и качественной медицинской помощью», – сказал главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №1 Максим Слепов.
Одной из самых главных тем стала модернизация транспортной системы. Масштабный проект включил в себя не только стратегическую задачу по развитию дорожной инфраструктуры, но и оптимизацию маршрутных сетей, реконструкцию улиц, строительство разноуровневых развязок, а также интеллектуальных систем по регулированию потоков на перекрестках.
«У каждого человека со знаниями, опытом есть возможность предложить свое видение и свои проекты. Уверен, что такая работа принесет прекрасные плоды. Мы подведем черту под теорией, а позднее эти проекты будут воплощены на практике», – подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов.
– Нягань
Участники форума в Нягани определили для Карты 13 проектов. Главные – строительство нескольких современных объектов здравоохранения.
«Мне как врачу импонирует проект по строительству здания для родильного отделения. Это важный проект не только для жителей Нягани, но и для наших соседей из Советского, Октябрьского и Березовского районов. Безусловно, нужным является и новое инфекционное отделение с собственной лабораторией. Все это позволит жителям получать на месте квалифицированную медицинскую помощь», – сказал депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев.
Директор школы №14 Оксана Перминова призвала земляков подключиться к созданию «Карты развития Югры». Инициируемые проекты превратятся в реальные дела.
«Я предложила провести реконструкцию и продолжение улицы Интернациональной в Нягани. Она будет связующим звеном между Центральным и Восточным микрорайонами и самое главное – станет объездным путем к новой школе. Личное участие губернатора Югры дает нам всем уверенность, что все наши идеи будут услышаны», – сказала педагог.
– Покачи
Модельная библиотека, чемпионат Югры по пляжному волейболу и ремонт детсада «Сказка» – всего после форума в Покачи в «Карту развития Югры» добавилось пять проектов.
«Новое пространство – новые возможности. Мы хотим преобразовать классическую библиотеку в современный и высокотехнологичный центр притяжения. Вместо книгохранилища и читального зала – арт-холл для презентаций и мультимедийная зона для работы, общения и обучения. А еще появится пространство для добровольческого движения «Мир добра», уголок семейного чтения, молодежная зона и многое другое! Мы очень хотели попасть в Карту развития Югры и, похоже, все получилось», – сказала директор городской библиотеки имени Филатова Евгения Кравцова.2
До конца августа форумы пройдут во всех муниципалитетах Югры. Внести предложения могут все жители округа на сайте: vk.cc/c55Bbd. В дальнейшем «Карту развития Югры» интегрируют в Стратегию социально-экономического развития региона.
https://vk.com/@shtabugra-karta-razvitiya-ugry-eto-buduschee-okruga